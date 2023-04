Reading Time: 1 minute read

Chat GPT, la ormai arcinota che sta spopolando in tutto il mondo, è utile in vari settori, ma bisogna essere specifici in ciò che stai chiedendo.

Domande molto generali ottengono risposte molto generali, quindi più informazioni puoi fornire all’IA, maggiori sono le possibilità di ottenere una risposta utilizzabile.

Ad esempio, chiedere “consigli di cucina” fornisce risposte come “non sovraccaricare la padella” o “condisci mentre procedi”, cose che qualsiasi cuoco conosce già.

Se fornisci ingredienti di base e chiedi a Chat GPT di scrivere una ricetta basata su quegli ingredienti, cosa accade ?

Meglio ancora, se puoi definire il tipo di ricetta, cucina o livello ?

Ecco alcuni esempi di successo.

1. Cosce di pollo alla francese con carote e panna

Per questa ricetta Chat GPT ha ricevuto l’istruzione di scrivere una ricetta per un piatto in stile francese che utilizzasse pollo, carote, patate e panna. È un piatto semplice e sostanzioso che chiunque può fare. Le carote e la panna si uniscono per creare una salsa dolce in cui cuoce il pollo.

2. Carote arrosto e insalata di ceci con coulis di peperoni rossi

Questa volta l’intelligenza artificiale è stata invitata a creare una ricetta raffinata utilizzando carote, ceci e peperoncino.

3. Insalata di carote e ceci arrosto con coulis di peperoni rossi

Questa ricetta è stata generata da Chat GPT chiedendogli di creare una raffinata utilizzando ingredienti che potresti trovare nel frigorifero.

4. Frittata di pasta avanzata

Questa è una ricetta di Chat GPT sul prompt per usare la pasta avanzata.

I sopra indicati risultati sono ovviamente reperibili su internet indi per cui a cosa serve utilizzare chat GPT in cucina ?

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social