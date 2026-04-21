Comunicato Stampa – Una Storia di Giustizia, da Matteo a Oggi
Cagliari, 21 aprile 2026 – Federico Mattaliano Vallone, giornalista e direttore dell’agenzia di stampa internazionale emmegipress.it, lancia un appello per la verità e la giustizia, radicato in una storia di famiglia che si intreccia con la storia universale.
In un racconto che parte dal I secolo con Matteo, l’esattore di tasse divenuto evangelista, e arriva al XXI secolo, Mattaliano traccia un filo rosso che unisce generazioni di uomini al servizio del bene comune: da ingegneri in Egitto a magistrati in Sardegna.
Il suo nonno, Vincenzo, costruì ponti durante la modernizzazione dell’Egitto; suo padre, Ignazio, servì come perito meccanico; e lui stesso, oggi, costruisce ponti di informazione con il suo blog sardiniaworld.blog, voce indipendente della Sardegna nel mondo.
Ma la radice della sua missione è Antonio Ignazio Mattaliano, giudice della Reale Udienza a Cagliari nel 1751, primo esponente della famiglia a incarnare pubblicamente il valore della giustizia con integrità.
“Da Matteo a me, il viaggio è lungo. Ma il senso è chiaro”, dichiara Mattaliano. “Il giornalismo oggi è sotto attacco, ma è più necessario che mai. Denunciare ingiustizie, raccontare storie dimenticate, difendere la trasparenza: questa è la mia pratica quotidiana della giustizia.”
Il comunicato conclude con una chiamata all’azione: la verità non è un titolo, ma un impegno costante, che si costruisce con la penna, come un tempo si costruiva con il calcestruzzo o si amministrava con la toga.
Federico Mattaliano Vallone
Direttore, Emmegipress
Fondatore, SardiniaWorld Blog
Cagliari, April 21, 2026 – Federico Mattaliano Vallone, journalist and director of the international press agency emmegipress.it, launches a plea for truth and justice, rooted in a family history intertwined with universal history.
In a story that begins in the first century with Matthew, the tax collector turned evangelist, and extends to the 21st century, Mattaliano traces a common thread uniting generations of men serving the common good: from engineers in Egypt to magistrates in Sardinia.
His grandfather, Vincenzo, built bridges during Egypt’s modernization; his father, Ignazio, served as a mechanical engineer; and he himself, today, builds bridges of information with his blog sardiniaworld.blog, an independent voice for Sardinia in the world.
But the root of his mission is Antonio Ignazio Mattaliano, judge of the Royal Audience in Cagliari in 1751, the first member of the family to publicly embody the value of justice with integrity.
“From Matteo to me, the journey is long. But the meaning is clear,” says Mattaliano. “Journalism is under attack today, but it is more necessary than ever. Denouncing injustices, telling forgotten stories, defending transparency: this is my daily practice of justice.”
The statement concludes with a call to action: truth is not a title, but a constant commitment, built with the pen, just as it was once built with concrete or administered with the toga.
Federico Mattaliano Vallone
Director, Emmegipress
Founder, SardiniaWorld Blog