Comunicato Stampa – Una Storia di Giustizia, da Matteo a Oggi

l’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (ICC) ha divulgato la sua relazione annuale di attività sulla Colombia e per la prima volta ha fatto riferimento al caso del commerciante di banani nella sezione “Procedure relative a la promozione e l’espansione dei gruppi paramilitari ”, il che indica che questo processo, che ha avuto molteplici ostacoli nella giustizia nazionale, sarà monitorato dall’Ufficio del Procuratore di quella corte.