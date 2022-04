Comunicazione e Immagine, cosa possiamo fare per il vostro business

Reading Time: 1 minute read

Un’immagine fotografica (anche chiamata “fotografia”) è prodotta mediante la ripresa ottica della realtà fisica, realizzata mediante la macchina fotografica.

L’immagine fotografica è in grado di creare una sorta di linguaggio dotato di segni che assumono significati particolari.

Il linguaggio delle immagini è intrinsecamente indeterminato che assume valore simbolico in relazione al significato che attribuiamo, a ciò che osserviamo o al valore pragmatico degli scopi della comunicazione.

Il linguaggio delle immagini è altamente evocativo e, in ambito multimediale, queste e la comunicazione visiva rivestono un ruolo fondamentale.

Infatti, le immagini nella comunicazione multimediale costituiscono una sorta di linguaggio (visuale) che si affianca e si integra con quello testuale.

Cosa possiamo fare noi della PMComunicazione per il Vostro Business?

Prima di tutto studiare progetti di comunicazione, contenuti per magazine editoriali professionali anche aziendali, condividere i nostri contenuti nei social network, realizzare servizi fotografici in varie categorie (Industriale, Commerciale, Pubblicitario, Editoriale, Ritrattistico, Morfologico, ed altro). Siamo esperti nello Still life, Pubblicità aziendale, Moda (abbigliamento indossato su modella\o), StoryTelling, Reportage aziendale ed eventi.

