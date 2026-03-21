La bacheca condominiale è uno spazio comune accessibile a tutti, anche a estranei, e non può essere usato per diffondere informazioni individuali. Affiggere in bacheca condominiale richieste di lettura dei contatori con dati personali (nominativi, cognomi, numeri di contatore) è illegittimo.

L’androne e i vani scale sono considerati spazi accessibili a terzi (ospiti, postini, corrieri, fornitori), quindi non idonei per esporre dati personali. Il Garante Privacy e la Cassazione (sent. n. 186/2011 e n. 29323/2022) hanno chiarito che:

Qualsiasi affissione con dati personali (nominativi, cognomi, numeri di contatore, firme) in luoghi comuni visibili a non condomini è illegittima.

Configura trattamento illecito di dati personali e può dare diritto al risarcimento del danno.

È lecito solo esporre avvisi generici e anonimi (es. “Lettura contatori il 25/03”).

Anche la semplice richiesta di firma o apposizione del cognome su un foglio visibile viola il principio di minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR) e la riservatezza del condomino.

Base normativa

Il Garante della Privacy, con provvedimento del 18 maggio 2006, ha chiarito che:

La bacheca può ospitare solo avvisi generali, come la data del passaggio del letturista o interruzioni di servizio.

È vietato esporre dati personali (es. nomi, cognomi, consumi, richieste di firma) perché viola il GDPR e il Codice Privacy.

Trattamenti di dati in spazi comuni accessibili a terzi sono illegittimi se non anonimi e non necessari.

Ruolo della ditta letturista

La ditta letturista ha un ruolo tecnico: rileva i consumi ma non ha alcun potere contrattuale o di sollecito. Secondo la Delibera ARERA 311/2019/R/idr:

1. Non può fatturare né riscuotere direttamente dai condomini.

2. Non può richiedere accesso forzato o minacciare sanzioni.

3. Ogni comunicazione ai singoli deve avvenire in forma riservata, mai in bacheca.

Cosa è lecito fare

Avvisare in bacheca: “Il letturista passerà lunedì 24 marzo per la lettura dei contatori”.

Comunicare ai singoli: tramite lettera, PEC o consegna diretta, senza esporre dati.

Conseguenze

Chi viola il divieto (amministratore, ditta o condominio) può essere:

Sanzionato dal Garante Privacy.

Condannato al risarcimento danni per violazione della riservatezza (es. Tribunale di Salerno, sent. 4478/18).

Oltre alla sentenza del Tribunale di Salerno del 2018, ci sono sentenze più recenti che confermano il divieto di affiggere dati personali in bacheca condominiale.

Corte di Cassazione, n. 29323/2022

Ha ribadito che l’affissione in bacheca di un avviso di convocazione assembleare contenente dati personali (es. morosità di un condomino) costituisce violazione della privacy, anche se l’informazione era già stata comunicata privatamente. La bacheca è uno spazio accessibile a terzi, quindi la diffusione è ingiustificata e illecita.

Se l’amministratore dice di non sapere, può essere ritenuto responsabile per colpa, non solo per azioni dirette, ma anche per omissione.

La Cassazione (sent. n. 28718/2020 e n. 355/2021 del Tribunale di Potenza) ha chiarito che:

L’amministratore ha un dovere di vigilanza e di diligenza (art. 2392 c.c.).

L’ignoranza non è scusante se esistono “campanelli d’allarme” che avrebbero dovuto indurlo a informarsi.

Se una ditta affigge fogli con dati personali in bacheca, e lui non interviene, configura una condotta colposa.

Quindi, se in assemblea dice “non lo sapevo”, non è sufficiente: deve dimostrare di aver adottato misure per evitare abusi (es. controllo della bacheca, divieti chiari).

Provvedimento del Garante Privacy, 23 marzo 2023

Sanzione di 2.000 euro a un amministratore per aver diffuso dati sensibili (stato di salute per Covid-19) in bacheca. Conferma che qualsiasi dato personale non anonimo è vietato.

Disclaimer:

L’inchiesta pubblicata è frutto di attività giornalistica condotta nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei doveri deontologici previsti dalla Legge n. 69/1963 e dal Testo Unico dei Doveri del Giornalista. Le informazioni riportate rispondono a un interesse pubblico legittimo e sono state acquisite attraverso fonti verificate e autonomamente elaborate. Ogni dato personale sensibile o identificativo è stato anonimizzato o omesso al fine di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, in conformità al GDPR e alla normativa italiana in materia. La pubblicazione rientra nel pieno esercizio del diritto di cronaca, garantito dall’art. 21 della Costituzione, e non intende ledere la reputazione di alcuno. Eventuali riferimenti a persone o enti sono strettamente pertinenti al racconto e proporzionati all’interesse collettivo. Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni, è possibile contattare la redazione.

The condominium noticeboard is a common space accessible to everyone, even strangers, and may not be used to disseminate personal information. Posting meter reading requests with personal data (names, surnames, meter numbers) on the noticeboard is unlawful.

The entrance hall and stairwells are considered spaces accessible to third parties (guests, postmen, couriers, suppliers), therefore unsuitable for displaying personal data. The Italian Data Protection Authority and the Supreme Court (rulings no. 186/2011 and no. 29323/2022) have clarified that:

Any posting of personal data (names, surnames, meter numbers, signatures) in common areas visible to non-condominium members is unlawful.

This constitutes unlawful processing of personal data and may give rise to the right to compensation for damages.

Only generic and anonymous notices may be posted (e.g., “Meter reading on March 25”).

Even simply requesting a signature or adding a surname on a visible sheet of paper violates the principle of data minimization (Article 5 of the GDPR) and the privacy of the condominium owner.

Regulatory Basis

The Italian Data Protection Authority, with a provision dated May 18, 2006, clarified that:

The noticeboard may only host general notices, such as the date of the meter reader’s visit or service interruptions.

Displaying personal data (e.g., names, surnames, consumption, requests for signatures) is prohibited because it violates the GDPR and the Privacy Code.

Data processing in common areas accessible to third parties is unlawful unless anonymous and unnecessary.

Role of the Meter Reading Company

The meter reading company has a technical role: it records consumption but has no contractual or reminder authority. According to ARERA Resolution 311/2019/R/idr:

1. It cannot invoice or collect directly from condominium owners.

2. May not request forced access or threaten sanctions.

3. All communications to individuals must be confidential, never posted on the noticeboard.

What is permitted to do?

Notify on the noticeboard: “The meter reader will be coming by on Monday, March 24th to read the meters.”

Communicate to individuals: by letter, certified email, or hand delivery, without displaying data.

Consequences

Anyone who violates the ban (administrator, company, or condominium) may be:

Sanctioned by the Privacy Guarantor.

Ordered to pay damages for breach of confidentiality (e.g., Court of Salerno, ruling 4478/18).

In addition to the 2018 ruling by the Court of Salerno, there are more recent rulings that confirm the ban on posting personal data on condominium noticeboards.

Court of Cassation, no. 29323/2022

It reiterated that posting a notice of a meeting containing personal information (e.g., a condominium owner’s delinquency) on a noticeboard constitutes a violation of privacy, even if the information had already been communicated privately. The noticeboard is a space accessible to third parties, therefore its dissemination is unjustified and unlawful.

If the administrator claims ignorance, he or she may be held liable for negligence, not only for direct actions, but also for omissions.

The Court of Cassation (rulings no. 28718/2020 and no. 355/2021 of the Court of Potenza) clarified that:

The administrator has a duty of vigilance and diligence (Article 2392 of the Civil Code).

Ignorance is no excuse if there were “alarm bells” that should have prompted the administrator to seek information.

If a company posts sheets of personal information on a noticeboard and the director fails to intervene, this constitutes negligent conduct.

Therefore, simply saying “I didn’t know” at the meeting is not enough: he must demonstrate that he has taken measures to prevent abuse (e.g., monitoring the noticeboard, clear prohibitions).

Provision of the Italian Data Protection Authority, March 23, 2023

€2,000 fine imposed on a director for disclosing sensitive data (health status due to Covid-19) on the noticeboard. Confirmation that any non-anonymous personal data is prohibited.

Disclaimer:

The published investigation is the result of journalistic work conducted in compliance with the substantial truth of the facts and the ethical duties set forth in Law No. 69/1963 and the Consolidated Law on Journalists’ Duties. The information reported responds to a legitimate public interest and was acquired through verified and independently processed sources. All sensitive or identifying personal data has been anonymized or omitted to protect the privacy of the individuals involved, in accordance with the GDPR and relevant Italian legislation. This publication is in full exercise of the right to press reporting, guaranteed by Article 21 of the Constitution, and is not intended to harm anyone’s reputation. Any references to individuals or entities are strictly relevant to the story and proportionate to the collective interest. For further clarification or comments, please contact the editorial staff.