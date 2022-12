Reading Time: 1 minute read

La legge prevede che un bambino di 12 anni, se mostra “maturità”, può decidere du cambiare sesso. In altre parole, un ragazzo o una ragazza di 12 anni potrà richiedere di modificare i propri genitali.

Uno degli aspetti più controversi di questa legge è quanto può causare alla salute di molti bambini non maturi.

Questo rischio si riflette nell’articolo 19 di detta legge, in cui al punto 2 si legge:

“Sono vietate tutte quelle pratiche di modificazione genitale nei soggetti di età inferiore ai 12 anni, salvo i casi in cui le indicazioni mediche richiedano diversamente al fine di tutelare la salute della persona. Nel caso di minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, tali pratiche saranno consentite solo su richiesta del minore a condizione che, in ragione della sua età e maturità ed in modo informato alla realizzazione di tali pratiche, possa deliberatamente acconsentire.”

