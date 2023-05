Reading Time: 1 minute read

Il progetto, inizialmente partito da una comunità cattolica locale fiorentina, oggi si è diffuso in Italia e all’estero, varcando confini inaspettati in cui vi sono utenti di provenienza come il , Messico, Argentina, , ma anche in come Francia, Spagna, ecc.

IL CAMMINO SPIRITUALE è oggi migliorato nella grafica e le sue rubriche.

All’interno di tale rivista digitale sarà possibile pubblicare contenuti a pagamento, distinguibili da quelli editoriali attraverso l’etichettatura ed in conformità con le Linee guida, al fine di garantire la massima protezione dell’integrità giornalistica.

L’Editore

[Redazione -> ilcamminospirituale.pmcomunicazione.com]

Condividi nei social