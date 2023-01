Reading Time: 1 minute read

L’autorità di regolamentazione antitrust della Corea del Sud ha dichiarato che avrebbe imposto una multa di 2,2 milioni di dollari (2,85 miliardi di won) a Tesla Inc per non aver informato i propri clienti dell’autonomia di guida più breve dei suoi veicoli elettrici (EV) a basse temperature.

La Korea Fair Trade Commission (KFTC) ha affermato che Tesla aveva esagerato “l’autonomia delle sue auto con una singola carica, il loro rapporto costo-efficacia rispetto ai veicoli a benzina e le prestazioni dei suoi Supercharger” sul suo sito web locale ufficiale da agosto 2019 fino a poco tempo fa.

L’autonomia delle auto del produttore di veicoli elettrici degli Stati Uniti scende fino al 50,5% in condizioni di freddo rispetto a come sono pubblicizzate online, ha dichiarato martedì la KFTC in una dichiarazione.

Sul suo sito Web, Tesla fornisce suggerimenti per la guida invernale, come il pre-condizionamento dei veicoli con fonti di alimentazione esterne e l’utilizzo della sua app Energy aggiornata per monitorare il consumo di energia, ma non menziona la perdita di autonomia a temperature inferiori allo zero.

Nel 2021, Citizens United for Consumer Sovereignty, un gruppo di consumatori sudcoreano, ha affermato che l’autonomia della maggior parte dei veicoli elettrici diminuisce fino al 40% a basse temperature quando le batterie devono essere riscaldate, con Tesla che soffre di più, citando dati dall’ambiente del paese ministero.

L’anno scorso, la KFTC ha multato la casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz e la sua unità coreana per 20,2 miliardi di won per pubblicità ingannevole legata alle emissioni di gas dei suoi veicoli passeggeri diesel.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente Tesla per un commento.

[Motori – Trasporti Civili]

Condividi nei social