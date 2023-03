Reading Time: 1 minute read

Nel 2015, l’Interprofession du Gruyère della e il Syndicat Interprofessionnel du Gruyère della Francia hanno chiesto all’USPTO di certificare che il formaggio Gruyère è originario esclusivamente della regione della Gruyère.

Tuttavia, l’USPTO ha respinto la domanda dopo aver stabilito che il termine “groviera” si riferisce a un particolare tipo di formaggio e non è quindi un termine generico o tutelabile.

I gruppi europei hanno presentato ricorso dopo che un tribunale federale della Virginia ha confermato la sentenza nel 2021.

Reagendo all’ultima decisione, i gruppi si sono detti delusi e hanno promesso di continuare a “perseguire con vigore” i loro sforzi per proteggere il nome.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha standard per certificare il formaggio groviera, ma il tribunale ha affermato che sono “molto meno rigorosi” di quelli di Svizzera e Francia e non includono restrizioni geografiche.

La 4a corte d’appello del circuito degli Stati Uniti con sede a Richmond, in Virginia, ha stabilito che il nome “gruyere” può essere utilizzato per etichettare i formaggi al di fuori della regione della Gruyère in Svizzera e Francia.

In tal modo, il tribunale ha confermato una sentenza dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) secondo cui “groviera” può essere legalmente utilizzato per descrivere il formaggio indipendentemente da dove è stato prodotto.

