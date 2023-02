Reading Time: 1 minute read

L’uso di criptovalute per e acquisti non è un concetto nuovo. Tuttavia, il conflitto in corso tra e Russia ha aumentato l’utilizzo per l’acquisto di e attrezzatura.

Quando la Russia ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, il governo ucraino si è rivolto ai social per chiedere donazioni in bitcoin , ethereum, stablecoin e altri tipi di criptovalute.

La risposta è stata travolgente, con più di 100.000 persone che hanno contribuito ad aiutare lo sforzo militare ucraino.

L’uso delle criptovalute per gli aiuti militari non si limita solo alle donazioni.

Secondo Alex Bornyakov, viceministro digitale ucraino, il paese ha utilizzato le criptovalute per acquistare elementi essenziali per il combattimento come elmetti, giubbotti antiproiettile, mirini ottici e altre attrezzature da combattimento.

Secondo Bornyakov, circa il 60% dei fornitori di hardware militare è stato in grado di accettare criptovalute, il che si rivela molto vantaggioso da parte del governo mentre il conflitto infuria.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social