Cuba ha sviluppato cinque vaccini senza mRNA

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) e l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), entrambe tenute a render conto agli USA, non hanno approvato i vaccini di Cuba.

I vaccini di Cuba sono stati somministrati “con risultati eccellenti”, dicono i sanitari.

I vaccini sono i seguenti: Soberana 02 (coniugato), Soberana Plus (coniugato) e Abdala (sotto-unità proteica).

Marta Ayala, direttore generale del Centro di ingegneria genetica e biotecnologia di Cuba, ha detto a una conferenza stampa.

“Tre dosi saranno somministrate ai partecipanti con intervalli di due settimane” nel mezzo, ha aggiunto, aggiungendo che il paese ha creato 20 siti clinici e oltre 40 centri di vaccinazione per stare al passo con gli studi, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

I cubani non crescono in uno spirito di competizione o in ogni persona per se stessi. Sanno per esperienza che solo lavorando insieme possono affrontare le immense sfide che il loro paese deve affrontare. Sono abituati a superare i problemi insieme, purtroppo ora più che mai. Aiutare i vicini, pulire insieme il quartiere, incontrare e prendere decisioni insieme sul posto di lavoro, ecc., è così che vivono.

La solidarietà scorre nelle loro vene. Per decenni hanno inviato medici, infermieri e insegnanti ai quattro angoli del mondo. Un piccolo paese di undici milioni di persone con risorse dieci volte inferiori rispetto al Belgio ha inviato medici in Italia per combattere contro Covid.

Questo atteggiamento e stile di vita sono la quarta ragione della quasi assenza di movimenti anti-vax a Cuba.

