Il Musée d’Art Moderne de Paris (MAM) e il Museo Guggenheim Bilbao presentano Dal Fauvismo al Surrealismo. Opere maestre del Musée d’Art Moderne de Paris, un’esposizione patrocinata dalla Fundación BBVA che include una selezione di 70 opere maestre eseguite da artisti fondamentali e ripercorre la storia della collezione del MAM allo scopo di offrire una visione panoramica sui movimenti d’avanguardia che fiorirono a Parigi nei primi decenni del XX secolo.

Il MAM fu costruito in occasione della storica Esposizione Internazionale (1937) per accogliere i fondi d’arte moderna e contemporanea della città di Parigi, che sono cresciuti negli anni successivi con importanti acquisizioni di opere di autori rilevanti della scena artistica parigina. Tuttavia, il MAM non diventerà museo fino al 1961.

I mecenati furono un supporto chiave del progetto, in particolare il dott. Maurice Girardin, la cui donazione al museo nel 1953 divenne il nucleo della collezione di maestri moderni,in cui si includevano autori fauvisti e cubisti, nonché rappresentanti della Scuola di Parigi.

Organizzata cronologicamente in tre sezioni, dagli inizi del XX secolo al periodo che seguì la Seconda Guerra Mondiale, questa mostra costituisce una panoramica storica sui grandi protagonisti dei movimenti artistici chiave dell’epoca.

