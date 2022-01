Danimarca rimuove restrizioni su Sars-Cov2 da inizio febbraio 2022

Reading Time: 1 minute read

La Danimarca, un paese europeo, ha deciso che nel prossimo mese (Febbraio 2022) rimuoverà tutte le restrizioni sul Sars-Cov2 essendo tale virus classificato come una malattia “non socialmente critica”.

La Danimarca non ritiene vessare i propri cittadini iniettando vaccini come se fosse acqua, avendo studi scientifici che dimostrano l’inutilità nel combattere un virus che cambia continuamente.

Il Primo Ministro Mette Frederiksen ha rivelato che l’unica misura rimarrà in vigore, al momento, tratta l’obbligo di sostenere un test Sars-Cov2 per entrare in Danimarca dall’estero.

La Danimarca ha registrato che i decessi dal virus Sars-Cov2 ha raggiunto il picco nel dicembre 2020. Una gran parte di danesi è stato vaccinato con due dosi, mentre altri con una dose. In molti non si sono vaccinati.