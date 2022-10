Reading Time: 2 minutes read

Il blog era nato l’anno scorso a Luglio 2021, presso la parrocchia di santa maria a coverciano, dopo una serie di proposte non andate a buon fine per vari motivi. Il parroco, Don Leonardo Guerri, entusiasta del progetto dette la sua bendizione, cosa buona e giusta, ma di questi tempi di Mammona, serve anche lo sterco del demonio.

Nel frattempo dal semplice blog di qualche pagina sino ad arrivare al 14 Ottobre 2022 con quasi 1600 post pubblicati, si avete letto bene. Nel corso del tempo ci siamo sbucciati le mani nel bussare a tizio e caio, ma alcuno ha aperto la sacca…eh…i tempi dei buoni samaritani sono soltanto nella Bibbia ?

Comunque, a parte la parrocchia SMC ove mancano i soldi continuamente sia per i lumini che per le bollette, ci siamo dati da fare nel cercare altrove, bussando anche alla Arcidiocesi di Firenze, la quale poi ha risposto mediante un collega il cui nome terremo in privato.

A parte la soddisfazione nel vedere riconosciuto il nostro lavoro professionale nella divulgazione culturale ed escatologica, niente altro. Come al solito la cantilena che non ci sono soldi.

Eppure…come dicono una gran parte dei nostri più attenti ed affezionati utenti cattolici, la Chiesa riceve dei soldi dallo Stato e dai contribuenti Italiani, ma sono sempre purtroppo pochi perché c’è una moltitudine di mani che chiedono ed i soldi non bastano mai per aiutare un pò tutti.

Nel contempo però ribattono i nostri amici colleghi atei che tutto questo li lascia perplessi in quanto, la cosa davvero incredibile è che i soldi, per coloro sono nella cerchia dell’orticello, ci sono e li trovano, ma per altri non ci sono.

Va bhe…noi da buoni cristiani siamo ugualmente contenti di aver fatto una bella esperienza culturale ed escatologica, conoscendo anche varie persone, fratelli, sorelle, alcuni di essi sinceri e cordiali, disponibili, amorevoli, onesti, altri purtroppo sono ipocriti, opportunisti, egoisti, faccendieri, giullari, stregoni, millantatori e stercatori del nulla.

Qualche altro collega agnostico ci ha detto: “Finalmente avete aperto gli occhi! Stavate rischiando di entrare nel loro vortice del letamaio, rischiando di rimanere inzozzati”.

Comunque a parte codeste opinioni, sulle quali noi ci estraniamo, per quanto concerne i contenuti del blog Il Cammino Spirituale, una parte di essi li ritroverete qui dentro (emmegipress.it).

Altri contenuti rimarranno in archivio in quanto la nostra testata giornalistica Emmegi non fa marchette ad alcuna chiesa, religione e credo, a maggior ragione su coloro che hanno tentato di percularci con chiacchiere insulse che, sinceramente, lasciano il tempo che trovano.

Comunque…ringraziamo coloro che hanno scritto il dispiacere per la nostra dipartita; vi diamo un consiglio spassionato, state attenti a quei finti buonisti che predicano bene, ma poi razzolano male, quel che è accaduto a noi dimostra che la Chiesa di oggi è peggiorata. Coloro pensano di gozzovigliare sperando che il bengodi duri devono impegnarsi giorno per giorno, perché da adesso in poi è battaglia!

Vi lasciamo con una perla di saggezza inviataci da un nostro affezionato utente, cavaliere di un ordine ben noto in tutto il mondo:

“Se non siete valutati, non vi dovete arrabbiare, significa che siete nel posto sbagliato. Chi conosce il vostro valore è chi vi apprezza…Non state mai in un luogo dove nessuno vede il vostro valore!“

