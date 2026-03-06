Nel caso che il condominio approva retroattivamente l’incarico alla ditta, il condomino leso può comunque tutelarsi per i fatti già accaduti. Quindi:

Mantenere il diritto alla restituzione delle somme pagate illegittimamente (arricchimento senza causa, art. 2033 c.c.).

Conservare tutte le prove (PEC, mail, bollette) di pressioni, minacce o violazioni della privacy.

Denunciare la ditta all’AGCM (Antitrust) per pratiche commerciali scorrette (es. solleciti minatori).

Segnalare al Garante Privacy la condivisione illecita della corrispondenza.

Agire in giudizio per danni da atti persecutori (art. 612-bis c.p.), se il comportamento è stato continuativo e vessatorio.

Come difendersi da nuovi abusi?

Rifiutare accessi non autorizzati in casa: l’amministratore non può imporli senza delibera.

Richiedere in assemblea la revoca della ditta, se il servizio non è trasparente.

Diffidare formalmente la ditta da ogni contatto diretto: tutti i rapporti devono passare dal gestore ufficiale. In quest’ultimo caso i rapporti cambiano, ovvero:

Il gestore acqua è l’unico soggetto legittimato a:

Fatturare, emettere conguagli e gestire morosità.

Ricevere autolettura e regolarizzare posizioni.

Rispondere a reclami e annullare solleciti illegittimi.

Se il condomino diffida la ditta letturista, deve inviare PEC al gestore per:

Comunicare la diffida.

Richiedere che tutti i rapporti passino solo attraverso il gestore.

Chiedere la cessazione del contatto diretto da parte della ditta.

Azioni dell’amministratore

Se la ditta informa l’amministratore della diffida, non può costringere il condomino a collaborare.

L’amministratore deve rispettare la diffida e:

Sospendere ogni azione coattiva (es. intimazioni, richieste di accesso).

Verificare la legittimità dell’incarico alla ditta (serve delibera assembleare).

In caso di contestazione, convocare assemblea per decidere se confermare o revocare la ditta.

Diritto del condomino

Il condomino può diffidare formalmente la ditta (PEC o raccomandata).

Può richiedere al gestore di non riconoscere più la ditta come interlocutore.

Può denunciare la ditta a Garante Privacy (per condivisione dati) e AGCM (per pratiche scorrette).