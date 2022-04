DJI sospende le vendite di droni in Russia e Ucraina

Reading Time: 1 minute read

DJI sta rivalutando internamente i requisiti di conformità in varie giurisdizioni. In attesa dell’attuale revisione, DJI sospenderà temporaneamente tutte le attività commerciali in Russia e Ucraina.

Ci stiamo impegnando con clienti, partner e altre parti interessate in merito alla sospensione temporanea delle operazioni commerciali nei territori colpiti.

I droni maggiormente utilizzati sono i Mavic 2 Advanced dotato di termocamera per utilizzi notturni e i più piccoli Mini 2.

140 droni Dji Mavic Mini sono stati donati all’esercito dell’Ucraina.

L’idea è partita da un gruppo di dronisti stranieri che hanno lanciato un appello per raccogliere fondi.

I dronisti sono riusciti a raccogliere 52.000 euro con i quali hanno sprecato l’acquisto in droni ultra portatili di peso inferiore ai 250 grammi.

Thomas Mckenzie

