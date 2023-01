Reading Time: 1 minute read

I Therian sono coloro che si sentono o pensano a se stessi come non umani. Uno di questi individui è Tiamat Eva Medusa, a cui sono state rimosse le orecchie e ha subito significative modifiche fisiche per assomigliare a un drago.

L’ex banchiere ha circa 25.000 follower su Instagram, dove pubblica spesso le sue immagini.

I suoi occhi sono macchiati di verde, le orecchie e il naso sono stati tagliati ed è ricoperta di squame e corna tatuate.

Ha anche speso una notevole quantità di denaro in una lingua biforcuta per soddisfare il suo desiderio di trasformarsi in una leggendaria bestia rettiliana.

Tuttavia, la transgender, che si considera una donna, ha riflettuto attentamente prima di ottenere la modifica del corpo.

Le squame tatuate che le ricoprono il corpo e il viso sono ispirate al serpente a sonagli dal dorso di diamante occidentale.

Secondo le fonti, Medusa ha subito pregiudizi, abusi e violenze sessuali; di conseguenza, nel tempo, ha perso la sua affinità per le persone.

Nel frattempo, ha recentemente pubblicato una serie di immagini di trasformazione “prima e dopo” dal 1990 al 2016, sui suoi account nei social media.

Le immagini la mostravano assumere vari personaggi e subire gradualmente interventi chirurgici e inchiostrazione.

Foto copertina da Twitter

