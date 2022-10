Reading Time: 2 minutes read

Cosa succede alla nostra spazzatura quando la buttiamo via? Quanto viene effettivamente riciclato? Abbiamo raccolto le nostre migliori raccolte di articoli sulla gestione dei rifiuti. Con opinioni collettive di oltre 1,7 milioni, i ricercatori hanno esplorato argomenti che vanno dall’analisi comportamentale dell’uso di sacchetti di plastica e come riciclare i materiali da costruzione alle tecnologie che filtrano i rifiuti nell’oceano e mappano dove vanno i rifiuti dei ristoranti.

Raccolte di articoli diffuse mediante dispacci telematici di Emmegipress ed alcuni pubblicati nel sito web:

Spreco di cibo

10 articoli | 143.000 visualizzazioni

Un approccio sistematico alla misurazione della perdita di cibo perché la riduzione degli sprechi alimentari è fondamentale per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici in tutto il mondo e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in materia di sicurezza alimentare, sradicamento della fame e produzione e consumo sostenibili.

Servizi di igiene urbana

14 articoli | 1.194.000 contatti raggiunti

Valutare criticamente gli approcci alternativi esistenti all’igiene urbana, introdurre nuovi concetti e soluzioni di igiene urbana equi e fornire orientamenti politici verso servizi igienici urbani adeguati, equi e gestiti in sicurezza.

Gestione dei rifiuti

5 articoli | 1.280.000 contatti raggiunti

Affrontare il crescente interesse per i sistemi alimentari sostenibili, comprese le pratiche di gestione per ridurre gli sprechi e l’impronta ecologica delle aziende alla fine della catena alimentare come la vendita al dettaglio, le strutture ricettive e il settore F&B.

Pulizia dei rifiuti

18 articoli | 251.000 contatti raggiunti

Sviluppo e dimostrazione di tecnologie e approcci di pulizia efficienti in termini di costi, mirati alla prevenzione e alla gestione in situ dei rifiuti marini visibili e invisibili nel loro punto di introduzione nell’ambiente marino e per limitare la quantità di rifiuti che entrano in mare.

Inquinamento da plastica

11 articoli | 1.302.000 contatti raggiunti

Comprendere il danno ambientale, sociale ed economico della plastica negli oceani e fornire supporto scientifico per una migliore gestione dei rifiuti di plastica.

Comportamento dei rifiuti

15 articoli | 1.399.000 contatti raggiunti

Comprendere i processi comportamentali secondari per progettare interventi più efficaci e convenienti per modificare una serie di comportamenti o stili di vita al fine di aiutare ad affrontare problemi sociali e ambientali urgenti, come la riduzione dei rifiuti di plastica.

Trattamento dei rifiuti organici

14 articoli | 1.468.000 contatti raggiunti

Evidenziare le attuali conoscenze su processi e tecnologie all’avanguardia per recuperare e riutilizzare i nutrienti dai rifiuti, in particolare sottoprodotti di origine animale, rifiuti agroalimentari e rifiuti urbani.

Rifiuti marini

15 articoli | 1.395.000 contatti raggiunti

Esplorare tutti i potenziali danni causati dai rifiuti marini, sia per gli organismi marini che per l’intero ambiente marino/estuario e le comunità.

Bioraffinerie di rifiuti

14 articoli | 1.336.000 contatti raggiunti

Concentrandosi sullo sviluppo delle tecnologie emergenti di termovalorizzazione, sull’attuazione pratica e sulle lezioni apprese dalle pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti nell’ambito del concetto di bioraffineria dei rifiuti che accelererà lo sviluppo delle economie circolari nel mondo.

Rifiuti industriali

8 articoli | 1.431.000 contatti raggiunti

Promuovere l’applicazione di materiali riciclati negli elementi strutturali e non strutturali nell’ingegneria civile, concentrandosi sui rifiuti di demolizione come cemento, mattoni, asfalto e acciaio.

[Ecologia – Ambiente]