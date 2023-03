Reading Time: 1 minute read

Dubai è stata testimone di un record questa mattina quando il pilota polacco Luke Czepiela ha effettuato un “atterraggio a occhio di bue” su di un aereo presso l’eliporto dell’hotel Burj Al Arab.

Il pilota Czepiela noto in aviazione per spingersi oltre il limite questa volta alle 6:58 del 14 marzo, ha aggiunto un’altra impresa al suo curriculum in crescita atterrando con un aereo sull’eliporto, a un’altezza di 212 metri dal livello del suolo.

L’ex campione del mondo della classe Challenger della Red Bull Air Race, aveva solo 27 metri per fermare il suo Cub Crafter STOL (Carbon Cub / decollo e atterraggio corto), da una velocità di atterraggio di 43 km/h.

Czepiela ha impiegato due giri di sorvolo ed è riuscito a far atterrare l’aereo al terzo tentativo, fermandolo a soli 20,76 metri dalla circonferenza dell’eliporto.

Sebbene l’aereo sia progettato per atterraggi improvvisi in condizioni tipiche, ha reso lo storico atterraggio di Czepiela un’impresa straordinaria sull’eliporto.

