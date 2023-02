Reading Time: 1 minute read

L’Egitto ha scoperto in questi giorni una mummia rivestita d’oro ed altre quattro tombe, con il “custode segreto” di un antico re, trovato nella necropoli di Saqqara a sud del Cairo.

L’enorme luogo di sepoltura in un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO ospita più di una dozzina di piramidi, antichi monasteri cristiani copti e tombe di animali.

L’ex ministro egiziano delle Antichità, l’archeologo Zahi Hawass, ha detto che la scoperta fornisce è databile dalla quinta alla sesta dinastia a.C.

All’interno è stata trovata una mummia con una “copertura di foglie d’oro”. Apparteneva a un uomo, Hekashepes, secondo Hawass, che la descrisse come una delle mummie non reali più antiche e complete mai trovate in Egitto.

La tomba più grande, “decorata con scene di vita quotidiana”, apparteneva a un sacerdote, ispettore e supervisore di nobili chiamato Khnumdjedef, ha detto Hawass, aggiungendo che è stata scoperta nel complesso piramidale di Unas, l’ultimo re della V dinastia, che regnò circa 4.300 anni fa.

Un’altra tomba apparteneva a Meri, che fungeva da “custode segreto” designato dal faraone, un titolo sacerdotale detenuto da un alto funzionario del palazzo che concedeva il potere e l’autorità per eseguire speciali rituali religiosi, ha aggiunto Hawass.

Sono state scoperte altre due tombe, una apparteneva a un sacerdote nel complesso piramidale del faraone Pepi I e l’altra a un giudice e scrittore chiamato Fetek, ha aggiunto Hawass.

Nella tomba di Fetek è stata inclusa una collezione delle “statue più grandi” mai trovate nella zona, ha detto ai giornalisti il ​​capo del Consiglio supremo delle antichità dell’Egitto, Mostafa Waziri.

La spedizione ha anche scoperto un enorme sarcofago di calcare, lungo un pozzo di 15 metri, che era rimasto sigillato “proprio come lo lasciarono gli antichi egizi 4.300 anni fa”, ha detto Hawass.

