Reading Time: 2 minutes read

Il South China Morning Post ha riferito che il Northwest Institute of Nuclear Technology dell’Esercito popolare di liberazione stava simulando attacchi con nucleari progettati per eliminare le costellazioni di satelliti a duplice uso, come Starlink.

Lo scopo dichiarato degli attacchi simulati al computer era impedire a Taiwan di sfruttare tali sistemi commerciali militarmente utili.

L’articolo osservava che il Limited Test Ban Treaty proibisce la detonazione di armi nucleari nello spazio e nell’atmosfera.

Tuttavia, non ha sottolineato che né la né la Corea del Nord sono parti del trattato. Allo stesso modo, né gli Stati Uniti né la hanno ancora ratificato il Trattato sulla messa al bando totale dei test nucleari.

Dalla pubblicazione dell’articolo del South China Morning Post, gli sforzi di Pechino per ingannare le operazioni nel vicino spazio con veicoli più leggeri dell’aria hanno teso i rapporti con Washington e sollevato preoccupazioni sulla strategia offensiva della per le operazioni nel vicino spazio in generale.

Ciò che si è svolto nel gioco di guerra dell’NPEC la scorsa estate, quindi, non è poi così inverosimile.

Entro la fine del decennio (quando avrà luogo la guerra di questa simulazione), decine di migliaia di piccoli sistemi satellitari commerciali in rete voleranno nell’orbita terrestre bassa.

Questi satelliti integreranno l’architettura spaziale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che include sistemi di sicurezza nazionale che volano in orbite basse, medie e geostazionarie. Gli stati ostili, come la Corea del Nord, vorranno tenerli a rischio.

Qual è la cosa peggiore che potrebbero fare? Potrebbero spazzare via quasi tutti i satelliti in orbita terrestre bassa.

Perché preoccuparsi di una prospettiva così estrema? È un prerequisito per una buona pianificazione: per proteggersi dal peggio e affrontare minacce minori, i pianificatori militari ei responsabili politici spesso si concentrano su terribili ipotetiche, ad esempio guerre nucleari di massa, catastrofi di riscaldamento globale, pandemie e così via.

I responsabili delle politiche spaziali statunitensi probabilmente non hanno ancora un tale disastro organizzativo.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social

No related posts.