Elon Musk ha completato il suo acquisto multimiliardario di Twitter. Musk ha affrontato la vendita pubblicando sulla piattaforma di social media. La notizia arriva dopo una lunga saga di mesi piena di promesse , prese in giro , ribaltamenti e minacce legali che circondano l’uomo più ricco del mondo.

Già CEO di Tesla e SpaceX , Musk ora assume il controllo de facto di una caotica piattaforma di social media che ha recentemente rivelato di aver causato un’emorragia ai suoi utenti più attivi e redditizidall’inizio della pandemia di Covid-19.

La sua acquisizione ha un costo di $ 44 miliardi, un prezzo il cui finanziamento è stato rafforzato nelle ultime settimane grazie in parte all’assunzione di $ 12,5 miliardi di debiti tramite le banche di Wall Street .

Secondo diversi media , Musk avrebbe già licenziato almeno quattro dei massimi dirigenti dell’azienda, tra cui l’amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Sega e l’avvocato di politica pubblica Vijaya Gadde, che secondo quanto riferito è stato definito il “capo censore” di Twitter dalla destra .

Bloomberg riferisce che Musk si è nominato CEO di Twitter, anche se il ruolo potrebbe essere temporaneo. Secondo il New York Times ,le fonti indicano che sta anche privatizzando l’azienda, una mossa che gli eliminerebbe dal rispondere agli azionisti e dalla necessità di rivelare regolarmente l’andamento dell’azienda; questo gli consentirebbe anche di modificare le funzionalità del servizio di Twitter senza la supervisione o la conoscenza del pubblico.

Musk ha anche accennato che ripristinerà gli account vietati, incluso quello di Donald Trump , anche se l’ex presidente aveva precedentemente incriminato di voler restare fedele alla sua alternativa alla “libertà di parola”, Truth Social.

Al momento non è chiaro quali altri cambiamenti arriveranno presto e, come osserva la CNBC , in che modo Musk finanzierà completamente l’accordo.

In questi anni l’account della nostra agenzia di stampa su twitter veniva regolarmente declassato da quei farabutti sinistri del partito delle merende e, nel momento in cui saputo del licenziamento di chi ci ha ostacolato, ci auguriamo che Twitter diventi un social media scevro da pezzi di struzzi invidiosi.

