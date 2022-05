Emmegi Press Agency, Aggiornamento servizi e consulenze

Reading Time: 3 minutes read

Lo staff marketing e comunicazione comunica nel aver aggiornato alcuni servizi forniti dai consulenze; si tratta in primis della redazione di articoli tematici abbinando servizi fotografici di qualità, video riprese con droni, video interviste, ed altro.

Di seguito degli esempi concreti di articoli su argomenti tematici, le cui foto sono realizzate dal fotografo professionista Giulio Grisendi di Firenze:

Cannondale Topstone Carbon Lefty 3,

Foulard oversize anche per uomo,

Il foulard, non pensate che sia solo femminile,

Harley-Davidson Sportster 883 – Scrambler,

Harley-Davidson FAT BOY, una icona da oltre 40 anni,

Venezia, città misteriosa ma stupenda,

L’Arte della Paglia per Cappelli.

Il costo di un articolo tematico commissionato da un’agenzia di comunicazione parte da un parametro di base, ovvero la quantità garantita in un anno. Ovviamente c’è comunque un costo minimo di base che, al di sotto di esso non scenderemo, anche se vengono garantiti tre articoli al mese.

Gli articoli che sono incentrati sulla cronaca giornalistica non sono dei redazionali, pertanto vanno pagati con un compenso differente. Di consueto sono articoli corredati con foto e vengono definiti appunto reportage fotografici, ove il testo racconta un fatto di cronaca che può essere anche un evento.

Oltre a quanto sopra abbiamo riattivato lo staff tecnico per attivare/gestire siti web su piattaforma WordPress.

Il costo dipende da una serie di operazioni, da quelle tecniche all’aggiornamento periodico, dallo studio SEO sino alla condivisione nei social net sino alla creazione di contenuti specifici sul settore ove opera il cliente.

Di recente abbiamo attivato un sito web per un professionista il quale desiderava cambiare il vecchio sito web in uno più responsive sui vari dispositivi (smartphone, tablet, ecc.), usabile e fruibile dagli utenti.

La base è un template della serie Tweenty del depository WP, quindi testato ampiamente dai vari webdesigner del mondo.

Il template risulta semplice, veloce e senza tanti fronzoli.

Il nostro staff ha inoltre cercato un logo da adattare al tipo di lavoro del cliente, inserendo l’immagine accanto al nome del professionista.

Nel contesto risulta un sito web classico, con poche sezioni.

Per quanto concerne invece i progetti editoriali, dall’anno scorso ad oggi, sono ben tre: Cavalieri e Cavalli, Drivers & Bikers, Wine&Food.

I rispettivi siti web sono più complessi poiché la struttura è per la pubblicazione di articoli, quindi il template scelto è per una rivista on line.

Questo tipo di riviste on line hanno dei costi più ampi, ma non eccessivi.

Il costo di un sito web ‘classico’ , come ad esempio quello sopra indicato, parte dalla registrazione dominio (se non c’é), attivazione spazio web, creazione, test, inserimento contenuti, ecc.

Il costo di un sito web più complesso dipende da vari fattori, obiettivi in primis. Idem quando si vuole creare una rivista digitale professionale.

Per sapere quanto però bisogna spendere/investire su un sito web che poi comprende altri servizi necessari, come la condivisione nei social, il SEO, ecc. la prima regola fondamentale è capire la differenza fra le piattaforme gratis e chi realizza questi prodotti commerciali.

Inoltre…se non si ha le idee chiare è preferibile evitare nel fare un sito web, perché se per risparmiare lo fai gratis…poi ti accorgi che lo devi aggiornare…quindi…o ti dedichi al tuo business…oppure…ciò che non sai fare lo deleghi ad un serio professionista.

Avete servizio di riprese video con aeromobili ? Noi proponiamo i servizi aerei con drone APR, pilotati da professionisti con certificazioni, attestazioni e assicurazioni specifiche.

Per informazioni ? Scrivere a: pmcomunicazione@protonmail.com

