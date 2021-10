Emmegi Press by Pmcomunicazione, risultati visibilita’ contenuti SEO

Reading Time: 1 minute read

SEO sta per “ottimizzazione dei motori di ricerca.”In termini semplici, significa il processo di miglioramento del sito per aumentare la sua visibilità quando le persone cercano prodotti o servizi relativi alla propria attività nei motori di ricerca.

Ogni motore di ricerca utilizza dei ‘robot’ (Intelligenza Artificiale) per eseguire la scansione delle pagine sul Web, passando da un sito all’altro, raccogliendo informazioni su tali pagine e inserendole in un indice.

Pensa all’indice come una gigantesca biblioteca in cui un bibliotecario può estrarre un libro (o una pagina web) per aiutarti a trovare esattamente quello che stai cercando in quel momento.

Successivamente, gli algoritmi analizzano le pagine nell’indice, tenendo conto di centinaia di fattori o segnali di classificazione, per determinare le pagine degli ordini che dovrebbero apparire nei risultati di ricerca per una determinata query.

Nell’esempio del bibliotecario è come se lui ha letto ogni singolo libro e può dirti esattamente quale avrà le risposte alle tue domande.

I fattori di successo SEO di Emmegi Press Agency possono essere considerati delegati per aspetti da studi ben precisi, rigorosi, selettivi, soprattutto osservando cosa chiede l’utente perché questo è un risultato ben differente.

I robot di ricerca fanno un lavoro quasi simile, ma diverso, stimando quanto un sito Web o una pagina Web possa dare al ricercatore ciò che sta cercando.

A differenza di annunci pubblicitari a pagamento, non puoi pagare i motori di ricerca per ottenere classifiche di ricerca organiche più elevate, il che significa che noi di Emmegi abbiamo degli esperti SEO che sanno come svolgere il loro lavoro per ottenere i risultati che vedi di seguito:

