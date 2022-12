Reading Time: 1 minute read

Un giocatore di rugby italiano ha accusato i suoi compagni di squadra di razzismo dopo che gli hanno regalato una “banana marcia”, durante uno scambio di regali anonimo “Secret Santa”.

Cherif Traore ha scritto su Instagram di aver ricevuto il regalo indesiderato, all’interno di un sacco della spazzatura, durante una cena di Natale con i compagni giocatori della Benetton Treviso.

“Oltre a trovarlo un gesto offensivo, quello che mi ha fatto più male è stato vedere che la maggior parte dei miei compagni presenti rideva. Come se fosse tutto normale”, ha detto.

” Non ho dormito tutta la notte “, ha aggiunto il 28enne.

Traore è nato in Guinea, ma vive in Italia dall’età di sette anni. Gioca come pilone nel Treviso settentrionale e nella Nazionale italiana.

Ha detto che normalmente non reagisce alle “battute razziste”, per non farsi dei nemici.

Benetton Rugby ha affermato in un comunicato di aver “sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di razzismo e/o forma di discriminazione”, e l’incidente che ha coinvolto Traore “non ha nulla a che vedere con lo sport”.

Ha aggiunto che rappresenterà sempre “il rispetto delle persone, della loro cultura, della loro etnia, della loro fede e della loro dignità”.

Successivamente, il club ha detto che l’intera squadra è stata convocata per un incontro in cui i giocatori hanno offerto le loro scuse a Traore, che le ha accettate.

Traore ha detto in una dichiarazione del club che il regalo è stato un atto di “idiozia” da parte di un solo compagno di squadra.

“Ho apprezzato e accettato le sue scuse e quelle di tutta la squadra”.

[Sport d’elite]

