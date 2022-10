Reading Time: 2 minutes read

Esperti in libertà religiosa e diritti umani, tra cui un membro della Commissione statunitense sulla libertà religiosa internazionale, chiedono il rilascio di un testimone di Geova di 80 anni che è detenuto in Eritrea da più di un decennio, insieme con altri membri della sua fede.

“L’USCIRF è preoccupato per il benessere dell’ottantenne Testimone di Geova Tesfazion Gebremichael che è stato imprigionato in #Eritrea negli ultimi 11 anni per la sua religione. Attività”, ha affermato il commissario Fred Davie in un tweet pubblicato dalla commissione.

Gebremichael è stato trattenuto nella prigione di Mai Serwa insieme ad altri 18 membri della fede, ha detto Jarrod Lopes, portavoce dei Testimoni di Geova. Un altro si trova in una seconda prigione.

“A causa della sua età e delle cattive condizioni carcerarie, cresce la preoccupazione che Tesfazion possa non vivere abbastanza a lungo per riunirsi alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha detto Lopes in una nota. “Dal 2011 sono morti quattro testimoni di Geova incarcerati di età compresa tra 62 e 77 anni”.

Amnesty International, che ha documentato condizioni disumane nella detenzione dei Testimoni di Geova in Eritrea, ha anche espresso preoccupazione per Gebremichael e altri membri del gruppo religioso nel paese dell’Africa nord-orientale, sulla costa del Mar Rosso.

I Testimoni di Geova, che per fede sono coscienziosamente contrari alla guerra, hanno rifiutato di prendere parte alla guerra d’indipendenza eritrea , condotta tra i separatisti etiopi e il governo etiope dal 1961 al 1991, e molti sono stati successivamente imprigionati e privati ​​della cittadinanza dal governo.

Il rapporto dell’USCIRF del 2022 rilevava che alcuni dei 20 Testimoni di Geova imprigionati in Eritrea a dicembre 2021 erano stati detenuti per più di due decenni.

Ha invitato il governo eritreo a concedere ai Testimoni di Geova i pieni diritti di cittadinanza ea rilasciare coloro che sono detenuti a causa delle loro attività religiose.

Nel 2021, il Segretario di Stato Antony Blinken ha rinominato l’Eritrea come Paese di particolare preoccupazione, una designazione che gli è stata assegnata dal 2004 per ciò che gli Stati Uniti considerano la sua tolleranza o impegno in gravi violazioni della libertà religiosa.

Dal 2020, 32 testimoni di Geova sono stati rilasciati dal carcere in Eritrea, ma un recente rapporto del gruppo religioso rileva che quegli ex detenuti sono ancora considerati nemici dello stato e sono sottoposti a una forma condizionale di arresto e soggetti a reclusione.

