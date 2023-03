Reading Time: 7 minutes read

Alla luce del fallimento della Silicon Valley Bank annunciato ore fa, sembra che la più importante roccaforte tecnologica globale stia affrontando una crisi legata ai violenti cambiamenti economici globali degli ultimi anni.

Tuttavia, quella avvenuta ieri non è stata la prima crisi affrontata dalla Silicon Valley.

L’anno passato ha visto un’enorme ondata di licenziamenti nel settore tecnologico negli Stati Uniti, soprattutto tra le grandi aziende come , Facebook, Amazon e Apple, di cui ha parlato “Brian Merchant”, scrittore e autore specializzato in , e sindacali, in un servizio pubblicato dalla rivista americana “Atlantic”.

L’anno passato è stato un anno eccezionalmente catastrofico per le più grandi aziende tecnologiche americane, ma è stato anche un regolamento dei conti per tutti.

I giganti della tecnologia che hanno plasmato le nostre vite online e nella vita reale nel corso del 21° secolo sono finiti contro un muro.

Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta e Apple hanno tutti visto la loro capitalizzazione di mercato scendere ed a volte è crollata; molti di loro hanno ridotto la loro forza , con almeno 120.000 dipendenti in meno l’anno scorso.

Il mito del geniale fondatore, che per lungo tempo ha impedito a molti di questi colossi di essere criticati, si è infranto sotto i nostri occhi.

Lanciate con la promessa di connettere il mondo, pensare in modo diverso, rendere le informazioni disponibili a tutti e raggiungere la democratizzazione tecnologica, queste aziende hanno trascorso la maggior parte dell’ultimo decennio compiendo gli stessi passi che le grandi aziende hanno nel corso della storia alla ricerca di una maggiore crescita, favorendo il profitto.

Sulla sicurezza, l’espansione del mercato a scapito dell’integrità dei prodotti e dei servizi forniti e l’aumento del rendimento finanziario è stato a scapito dell’innovazione.

Tuttavia, ha compiuto questi passi su scala molto più ampia, a un ritmo più rapido e con un impatto maggiore.

La Silicon Valley, ora governata da corporazioni monopolistiche, contaminata da rapporti di di sfruttamento e troppo dipendente dal precario, sembra essere rapidamente precipitata in un vicolo cieco.

Alcune delle aziende più potenti, redditizie e in espansione della storia umana, legate almeno formalmente a varie innovazioni, sono recentemente inciampate, fallendo miseramente nel creare il futuro che hanno a lungo rappresentato nella loro propaganda, o addirittura nel preservare i mondi che hanno già creato.

Raggiunte quelle dimensioni gigantesche, non sono più in grado o disposti a gestire le comunità digitali che hanno costruito.

Queste aziende sono paralizzate nello sviluppo dei loro prodotti e hanno ridotto le loro attività per limitarle a pratiche monopolistiche, come addebitare denaro per gli abbonamenti e imitare o acquistare piccoli concorrenti.

Di conseguenza, le indagini giudiziarie antitrust sembrano essere all’orizzonte, poiché le politiche delle grandi aziende della Silicon Valley non soddisfano più nessuno, e c’è persino consenso sul fatto che l’odio per le grandi aziende tecnologiche sia effettivamente diventato uno dei temi concordati tra i partiti democratico e repubblicano negli Stati Uniti.

Tutti possono “sentire” cosa sta succedendo in questi giorni nella Silicon Valley dal peso della stagnazione accumulata nelle tecnologie che la maggior parte di noi incontra ogni giorno.

Stiamo scorrendo verso il basso fino allo stesso stupido annuncio, scrutando le stesse brutte notizie, sullo stesso schermo del telefono e del social network. Questo è l’inevitabile futuro.

C’è la sensazione che abbiamo raggiunto la fine di Internet e nessuno vuole assumersi la responsabilità da solo.

Il modo in cui queste aziende rispondono a questa turbolenta nuova era ha importanti implicazioni.

Non sorprende che i colossi della tecnologia, che oggi presidiano le società elettroniche con le loro caratteristiche malsane, siano determinati a imporceli.

Non sorprende inoltre che ci sia una crescente insoddisfazione tra alcuni magnati della tecnologia che credono che le loro visioni siano state bloccate, mentre altri hanno iniziato a saltare del tutto la barca, lasciando un enorme vuoto nell’infrastruttura elettronica aperta per la cattura e ulteriore confusione nella Silicon Valley.

I principali social network stanno vacillando e ci sono pochi incentivi a raccoglierli.

Nel contempo ha preferito non attuare alcuna per contrastare la sull’epidemia di “Covid-19”, a differenza di Facebook che si è pronata al sistema di censura dei contenuti.

Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, ha tentato di creare il fallimentare metaverso, diventando rapidamente una scorciatoia comica per l’intero evento, poiché lo straordinario risultato di Meta dopo un anno e di aver investito $ 15 miliardi senza un ritorno.

Facebook sta rallentando anche a causa di censura verso gli utenti che preferiscono TikTok, un social che sta per essere bannato dal software di ogni smartphone e ihone con tanto di blocco scarico app.

Facebook ha perso centinaia di miliardi di dollari ed ha licenziato più di 11.000 dipendenti, ovvero il 13% del suo personale, lo scorso novembre 2022.

I siti di social networking sono in declino, e alcuni di essi sono già finiti o affrontano una sorte peggiore, ma la comunicazione sociale non è l’unica ad affrontare la crisi.

Google è un motore di ricerca che nel tempo ha bannato e declassificato spesso i siti web che il politico corrotto di turno gli avesse indicato; noi, nel nostro piccolo, siamo stati cancellati dalle ricerche per diverso tempo, grazie ad alcuni pezzi di merda che abitano a , in . Questi stronzi hanno in google un loro dipendente al soldo, il classico schiavetto idiota, peraltro lavora anche in una istituzione.

Google è ancora la più grande società pubblicitaria del mondo e il 60% delle sue entrate deriva dalla visualizzazione negli elenchi di ricerca dopo che qualcuno ha cercato su Google un prodotto o un servizio. Per questo motivo noi di utilizziamo altri motori di ricerca che, peraltro, sono altrettanto affidabili.

Google raccoglie anche profitti dagli annunci di YouTube e dai servizi aziendali cloud che fornisce, sebbene le regole per questi servizi non siano cambiate da dieci anni. Se poi gli gira storto Google alias Youtube censura, blocca e chiude. Alternativa a questo social video c’è Rumble.

Comunque la qualità del prodotto base più famoso di Google (il motore di ricerca) è peggiorata, e le pagine dei risultati di ricerca si riempiono di pubblicità talmente tanta che che l’utente non trova i risultati “autentici” relativi a ciò che vuole.

La maggior parte degli utenti di Internet per le ricerche si indirizzano ad altri motori di ricerca ed i giovani utenti sono passati ad altre piattaforme come “Tik Tok” .

Il risultato è che Google sta anche affrontando azioni legali antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia, il che non sorprende dato che possiede i prodotti più dominanti a livello globale: il motore di ricerca Google, il browser web Chrome e il sistema operativo mobile Android.

La ricerca di nuovi flussi di entrate da parte di Google l’ha portata dove sono finiti molti giganti della tecnologia un tempo perfetti: il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Continuando la disamina passiamo ad Apple che stanno attraversando un singhiozzo nella loro crescita monopolistica.

Lo scorso settembre, quando Apple ha tenuto il suo evento annuale di lancio dell’iPhone, molti non sono rimasti sorpresi sulle ultime versioni dell’iPhone perché identiche alle precedenti.

Settimane prima, sono emerse notizie secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava valutando la possibilità di intentare una causa antitrust globale contro il gigante della tecnologia, Apple, per pratiche anti-concorrenziali.

Con la stabilità degli enormi numeri di vendita per l’iPhone e l’attività dell’azienda che si allontana dal suo precedente dinamismo (l’azienda non ha lanciato un nuovo prodotto nel suo genere dal lancio degli “AirPods” nel 2016);

Apple sta esercitando un’enorme pressione sugli sviluppatori che si affidano al suo negozio per pubblicare le loro applicazioni al fine di estrarre da esse il maggior valore di profitto possibile, che le ha fatto raccogliere profitti con un incredibile margine del 78% nel 2019.

Tuttavia, Apple non è l’unica a sperimentare inciampi nella sua crescita monopolistica prché anche Amazon è sulla scia del peggioramento.

L’impronta di Amazon nell’e-commerce ha avuto ostacoli anche in parte sul fatto che sono avvenuti fatti enigmatici sugli utenti che hanno aperto negozi e coloro che promuovono i prodotti in vendita. Non sono state pagate le commissioni diverse volte ad alcuni utenti, mentre altri hanno avuto il blocco dell’account.

Il margine di profitto nel commercio al dettaglio è ridotto, poiché la società ha registrato una perdita nel quarto trimestre dello scorso anno.

Amazon si è espansa in modo aggressivo sulla scia dei profitti dei servizi AWS, dei prezzi più bassi per i consumatori e di quello che equivaleva a uno sfruttamento sistematico della manodopera. Ma ora, mentre i suoi lavoratori insorgono in numero crescente negli Stati Uniti e cercano di iscriversi al sindacato, la formula su cui si basava l’azienda è fallita.

Non a caso l’azienda si oppone alla creazione di un “Amazon Workers Union” e continua a contestare l’esito della storica votazione dei suoi magazzinieri, votazione per formare un sindacato avvenuta lo scorso aprile nel magazzino di spedizione di Staten Isola di New York City.

Inoltre, alcuni dei progetti e dei prodotti più popolari di Amazon hanno colpito un muro nel 2022. A marzo, abbiamo appreso che i prototipi di droni di consegna Amazon fallivano costantemente i test di volo e uno dei droni ha persino provocato un incendio boschivo in Oregon.

Per quanto riguarda “Alexa”, il diffuso assistente virtuale di Amazon, sembra che stia perdendo miliardi di dollari ogni trimestre dell’anno fiscale, una perdita che ha spinto un ex dipendente a considerarlo un “fiero fallimento”, oltre a quello del dipartimento di Alexa ha ricevuto la parte del leone dei licenziamenti dell’azienda di migliaia di dipendenti durante lo scorso autunno.

Oltre ad Amazon che affitta una parte maggiore della sua infrastruttura web, il suo modo per espandere in modo permanente i suoi profitti è aprire più magazzini di spedizione e distribuzione e fare in modo che i dipendenti facciano del loro meglio fino all’ultimo respiro utilizzando sistemi complessi e punitivi per monitorare i lavoratori e monitorare la loro produttività.

Amazon è considerata nel mondo del lavoro il peggio sul mercato ed anche di fronte all’opinione pubblica la tendenza è schiacciante.

I giganti della tecnologia non hanno basato il loro modello di business sulla messa a disposizione di tutto ciò, anche se i loro annunci e slogan dicevano diversamente.

Invece, le ambizioni delle aziende si sono sempre concentrate sul diventare le più grandi: avere il maggior numero di utenti, vendere il maggior numero di dispositivi e mantenere il maggior numero di persone nei loro giardini e nel mondo sociale isolato.

L’ostacolo a cui stiamo attualmente assistendo è il risultato del travolgente successo di alcune delle aziende più ambiziose della nostra generazione, ma senza avere alcuna visione oltre quel momento, in quanto non hanno alcun serio interesse a collegare le dimensioni civile e sociale all’interno dei loro progetti.

L’ultima tendenza in questo vivace settore sono le immagini e il testo generati da una macchina: una .

Strumenti come DALL-E e Chat GPT, introdotti da Open AI, utilizzano enormi reti neurali per compilare output dall’aspetto nuovo da enormi quantità di dati.

I vecchi dati che sono stati cancellati da Internet e lasciati a disposizione dei giganti della tecnologia sono immagini, articoli e post creati per alimentare la prossima generazione di piattaforme Internet proprietarie. Ma…c’è già chi ha iniziato a bloccarne lo sviluppo com’è avvenuto in Francia e ne seguiranno altre in quanto considerano AI un pericolo per l’umano.

