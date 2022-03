Fackt-Checkers Indipendenti ? Chi ha bisogno dei falsi verificatori dei fatti?

Reading Time: 1 minute read

Se pensavi che i controllori dei fatti fossero una fonte di fatti imparziali, ripensaci. All’inizio di quest’anno, Facebook ha ammesso, in un tribunale, che i suoi controllori dei fatti non stanno affermando fatti ma piuttosto “opinioni protette dal primo emendamento.”

La disinformazione non deve essere sofisticata quando le persone credono in ciò che leggono. Una volta stabilita questa convinzione, i censori assicurano che la disinformazione rimanga forte, seguita dalla negazione che vi sia censura. In questo modo fatti scomodi non rovinano la storia scelta.

Non dovrebbe sorprendere quindi che le organizzazioni di controllo dei fatti siano finanziate da società ben specifiche.

Molte organizzazioni di controllo dei fatti appartengono anche alla rete internazionale di controllo, indi per cui nel momento che applicano la censura vuol dire che 99 volte su 100 chi è è stato censurato ha ragione.

Ma non solo. Quando il social net censorio di turno diffama colui che ha pubblicato la notizia, eventualmente condivisa da altre fonti, dimostra che la notizia censurata è almeno al 70% vera.

I rivelatori di verità hanno dati, i bugiardi non ne hanno.

Fonti

