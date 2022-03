Fackt-Checkers Indipendenti, Ospedale Mariupol

Reading Time: 1 minute read

Sergey Lavrov, il ministro degli Esteri russo, ha detto a una conferenza stampa all’inizio della giornata che l’ospedale era un “obiettivo legittimo” perché non c’erano pazienti al momento dell’attacco ed era stato superato dagli “estremisti” della Brigata Azov che sta difendendo la città.

Immagini e video della scena mostrano chiaramente diverse donne incinte portate fuori dall’ospedale gravemente danneggiato con lesioni. L’Ucraina ha dichiarato che tre persone sono morte nell’attacco, tra cui una bambina di sei anni, mentre altre 17, incluso il personale ospedaliero, sono rimaste ferite.

Nella stessa conferenza stampa, Lavrov ha affermato che la Russia “non ha mai attaccato l’Ucraina” e ha denunciato le proteste internazionali per l’attacco ospedaliero come “patetico”. Il presidente Volodymyr Zelensky ha descritto il bombardamento come un “crimine di guerra”, mentre il primo ministro Boris Johnson lo ha definito “depravato”.

Per Pakta Fake i buffoni di coorte del PippaBook, ogni volta pubblicate sui profili dei nostri giornalisti i vostri patetici tentativi di disinformazione confermate chi siete veramente.