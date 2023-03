Reading Time: 2 minutes read

Tanto tuonò che piovve ed ecco che la vendita delle farine con insetti sarà anche ufficialmente in Italia, negli scaffali di negozi alimentari, panetterie, supermercati, mercatini rionali.

L’Italia quindi si adegua alle norme imposte dall’Unione Europea, emettendo quattro decreti per salvaguardare la nutrizione, la cultura e la salute dei consumatori.

Nel contempo partiamo dall’etichettatura dei prodotti a base di insetti, a firma del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

I provvedimenti, concordati anche con la Conferenza Stato-Regioni, contengono specifiche indicazioni che saranno riportate in etichetta sui prodotti ed i preparati, destinati al consumo umano, ottenuti tramite l’utilizzo di Acheta domesticus (grillo domestico), larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) e Locusta migratoria.

I decreti prevedono un’etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente.

Oltre a quanto sopra è previsto scaffali appositi dove possono essere esposti all’interno dei negozi. Una segnalazione che aveva più volte indicato durante i feedback con gli utenti ed i deputati italiani anche a .

I 4 decreti nazionali arrivano dopo il via libera dell’Unione Europea all’uso di larve del verme della farina minore, grillo domestico, larva gialla della farina e cavallette, in una serie di alimenti come pane, panini, cracker, grissini, barrette ai cereali, nei prodotti a base di pasta, pizza o cioccolato ma anche nei preparati a base di carne, di prodotti sostitutivi della carne e nelle minestre.

A coloro leggono i nostri articoli e notizie consigliamo la massima attenzione anche in Bar e ristoranti; qualora avete il minimo sentore di truffa segnalatela immediatamente ai carabinieri oltre a informare le persone sui social con foto e video.

