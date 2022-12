Reading Time: 3 minutes read

Durante le osservazioni al vertice delle Nazioni tribali della Casa Bianca del 2022, il procuratore generale Merrick B. Garland ha annunciato che l’FBI e il Bureau of Indian Affairs (BIA) hanno firmato un accordo per stabilire linee guida per fornire l’amministrazione efficace ed efficiente delle indagini penali in India Paese. Questo è il primo aggiornamento dall’inizio degli anni ’90 a un memorandum d’intesa tra le agenzie.

L’annuncio è stato discusso durante un panel con il Segretario degli Interni Deb Haaland e il Procuratore Generale Associato Vanita Gupta al Summit. Il vertice offre l’opportunità ai leader dell’amministrazione e delle tribù delle 574 tribù riconosciute a livello federale di discutere i modi in cui il governo federale può investire e rafforzare le relazioni tra nazione e nazione, nonché garantire che il progresso nel Paese indiano duri negli anni a venire.

“Questo accordo è un passo cruciale per promuovere la sicurezza pubblica per le comunità degli indiani d’America e dei nativi dell’Alaska”, ha affermato il procuratore generale associato Vanita Gupta. “Il Dipartimento di Giustizia è impegnato a collaborare con il Dipartimento degli Interni per indagare sui crimini del Paese indiano, comprese le denunce di indigeni scomparsi o uccisi, in modo rapido, efficace e rispettoso. Siamo grati alle tribù che hanno fornito input a questa nuova politica”.

“L’FBI è impegnata in una collaborazione continua e continua con il Bureau of Indian Affairs”, ha affermato il direttore dell’FBI Christopher Wray. “L’FBI ha un ruolo cruciale nell’affrontare con successo le questioni nelle comunità del Paese indiano della nazione e questo MOU aggiornato afferma la nostra dedizione alla missione di proteggere tutti gli americani. L’FBI non rinuncerà al suo sostegno ai nostri partner delle forze dell’ordine tribali e al nostro coordinamento con il Bureau of Indian Affairs “.

“Il coordinamento tra agenzie è assolutamente fondamentale data la complessità della giurisdizione nelle comunità tribali. Questo accordo supporta un approccio di tutto il governo per affrontare le responsabilità federali e le esigenze tribali nel Paese indiano”, ha affermato il vicesegretario Bryan Newland per gli affari indiani. “Tutte le agenzie federali condividono un trattato e si affidano alla responsabilità di proteggere la sovranità tribale e rivitalizzare le comunità tribali. Questa partnership sosterrà ulteriormente i nostri sforzi per mantenere i nativi al sicuro nelle loro case e comunità”.

In base all’accordo, il BIA Office of Justice Services e l’FBI collaboreranno alle indagini e condivideranno informazioni e rapporti investigativi. Le agenzie stabiliranno anche linee guida scritte che delineano la giurisdizione e i ruoli e le responsabilità investigative per gli investigatori della BIA, dell’FBI e delle forze dell’ordine tribali. L’accordo richiede inoltre che tutti gli agenti delle forze dell’ordine BIA, FBI e tribali ricevano una formazione sugli approcci investigativi informati sul trauma e culturalmente sensibili.

Questo accordo sosterrà la risposta unificata alla crisi dei popoli indigeni scomparsi e assassinati e l’ Unità scomparsi e assassinati lanciata dal Segretario Haaland. Definisce le responsabilità dell’FBI, della BIA e degli investigatori tribali per garantire che i casi di persone scomparse siano inseriti nel National Crime Information Center, nel National Incident-Based Reporting System e in altri database criminali federali appropriati, e che il DNA sia inviato al National Missing Person DNA Database quando opportuno e disponibile.

L’accordo specifica inoltre che l’FBI assumerà un ruolo primario iniziale nelle indagini su eventuali sparatorie e incidenti mortali in custodia coinvolti da BIA o agenti delle forze dell’ordine tribali. La BIA condurrà contemporaneamente indagini amministrative interne separate su eventuali sparatorie e incidenti mortali in custodia coinvolti da BIA o agenti delle forze dell’ordine tribali.

La missione dell’Office of Justice Services della BIA è sostenere la sovranità tribale e provvedere alla sicurezza delle comunità indiane garantendo la protezione della vita e della proprietà, facendo rispettare le leggi, mantenendo la giustizia e l’ordine e assicurando che i criminali indiani d’America condannati siano rinchiusi in luoghi sicuri , sicuri e umani. Garantire la sicurezza pubblica e la giustizia è probabilmente il più fondamentale dei servizi governativi forniti nelle comunità tribali.

La missione del Dipartimento di giustizia è sostenere lo stato di diritto, proteggere il nostro paese e proteggere i diritti civili.

Fonte – comunicato stampa