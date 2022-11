Reading Time: 1 minute read

La polemica continua. Mentre Harry Kane ha annunciato la sua intenzione di indossare una fascia da capitano “One Love” per promuovere l’inclusione, l’inglese e la sua federazione hanno fatto marcia indietro di fronte alle minacce della FIFA di emettere un cartellino giallo.

Anche i Red Devils volevano indossare questa fascia da braccio ma hanno dovuto ricredersi.

L’Unione belga ha deciso di pubblicare un comunicato stampa per denunciarlo.

“La FIFA è stata molto chiara sul fatto che imporrà sanzioni sportive se i nostri capitani indosseranno la fascia in campo. Come associazioni calcistiche nazionali, non possiamo mettere i nostri giocatori in una situazione in cui rischiano sanzioni sportive, inclusi avvertimenti disciplinari”. Abbiamo quindi chiesto ai capitani di non indossare la fascia durante le partite della Coppa del Mondo FIFA. Eravamo pronti a pagare le multe” , annuncia l’URBSFA.

“Abbiamo cercato più volte di evitare l’escalation attorno a questa iniziativa riguardante valori che in fondo condividono Fifa e Federazioni europee, ma non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e allenatori sono molto delusi, ma hanno deciso di rinunciare a indossare la fascia di capitano One Love per non correre rischi sportivi. Sono forti sostenitori dell’inclusione e continueranno a mostrare il loro sostegno in altri modi. »

Quest’ultimo indica anche “una decisione senza precedenti” che frustra “l’URBSFA ei giocatori. Mentre la federazione aveva anticipato questo problema qualche mese fa.

[Sport d’elite]