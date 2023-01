Reading Time: 1 minute read

Un nostro utente ci ha inviato una mail indicando la sua perplessità nel pagare una quota, pur fornendo la lettura direttamente senza l’ausilio del letturista. Di seguito la mail e la risposta della ditta Villoresi di Firenze.

UTENTE Spett.le Ditta Villoresi,

La presente per quanto segue.

Fornendo personalmente il numero di lettura, non riesco a comprendere il motivo per il quale mi viene chiesto ugualmente l’importo di 6.30 Euro. Potrei comprendere se tale costo fosse al 50 % come un contributo al servizio, ma non di intera cifra. Ovviamente quanto sopra senza alcuna polemica.

RISPOSTA DITTA

la nostra ditta offre un servizio COMPLETO per la cifra che legge in fattura.

Il servizio comprende:

-il passaggio del letturista, se trova qualcuno in casa legge il contatore, altrimenti lascia il biglietto per l’autolettura.

-il calcolo dei consumi

-avvisare l’amministrazione di eventuali problemi di conguaglio

-la fatturazione

-recapitare le fatture all’utenza

-incassare le fatture dagli utenti

-inviare i solleciti agli utenti morosi

-avvisare l’amministratore di eventuali morosità condominiali

-versare i soldi incassati all’ente erogatore.

Tutti questi servizi vengono offerti (e accettati liberamente dal condominio) al costo che leggete in fattura (Euro 6,30).

