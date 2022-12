Reading Time: 1 minute read

Un team di esperti di scavi ha restaurato con successo una fontana di 2000 anni nel sud-ovest di Türkiye, con acqua fresca che scorre di nuovo dall’antico serbatoio d’acqua.

Dopo quattro mesi di dedicato lavoro di restauro, la fontana nell’antica città di Kibyra a Golhisar, Burdur, tornerà in vita, dopo un progetto simile sulla Fontana degli Antonini nell’antica città di Sagalassos, anch’essa trovata a Burdur.

Il restauro è stato completato con il contributo del Governatorato di Burdur con un team di esperti di 17 persone, tra archeologi, restauratori e architetti.

La fontana presenta due vasche e comprende oltre 150 frammenti architettonici originali, rinvenuti tra le rovine della terza terrazza della città.

Sono stati inoltre installati almeno 24 blocchi di imitazione prodotti dal tipo originale di pietra.

La colossale fontana costruita nel 23 a.C., con un diametro di 15 metri (50 piedi) e torri alte 8 metri (oltre 26,2 piedi), è stata utilizzata a Kibyra per circa 600-700 anni.

Kibyra, conosciuta come la “Città dei Gladiatori, è nella lista provvisoria del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

I visitatori potranno raggiungere la fontana percorrendo un sentiero a gradoni in pietra, il cui restauro è già stato completato.

