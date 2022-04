Fotografare i Cavalli

Reading Time: 2 minutes read

La fotografia di un cavallo nel suo contesto naturale od in posa con il suo cavaliere od amazzone ha delle ben precise impostazioni tecniche, cioé c’è differenza fra uno scatto amatoriale d uno professionale.

I cavalli in corsa in posizione laterale, come si vede in copertina, mostrano la loro bellezza come ad esempio la perfezione delle fattezze, la proporzione degli arti e trasmettono eleganza e potenza.

Nel momento in cui dall’ambito esterno si passa ad una postura da fermo, ossia con i quattro arti perfettamente in appiombo, ove si permette di mostrare il bilanciamento del corpo del cavallo, siamo nella fotografia artistica.

Quel tipo di fotografia esige che il cavallo ha la testa alta, sguardo attento ed orecchie rivolte in avanti, in modo da vere le proporzioni della testa col corpo, osservando la muscolatura del collo e gli stalloni.

Il SET per questo tipo di foto è ideato per risaltare il cavallo, ma anche colui/lei lo conduce. Quindi avremo uno sfondo anche neutro per risaltare il colore del manto e l’eventuale presenza di balzane o colorazioni tipiche.

Per quanto concerne la luce, ovviamente in un set all’interno di uno studio fotografico è ben diversa da quella diurna ove non si creano strane ombre che potrebbero alterare la percezione del cavallo e conduttore.

Il risultato dipende dalla tecnica del fotografo, il conoscere la morfologia del cavallo per esaltarne la bellezza, immortalando la sua naturale estetica e potenza.

quello che bisogna capire quando si vuole fotografare un cavallo è che tipo di fotografia si sta cercando, qual è la sua finalità, avere un’idea precisa di cosa si vuole davvero. fotografo animali fotografia salto ostacoli foto cavalli roma foto equitazione roma

Ovviamente bisogna capire che le fotografie ai cavalli sono di diversi tipi, ma di consueto quelle che vengono richieste ed eseguite si possono racchiudere in tre categorie, cioé morfologica, sportiva, artistica.

