Foulard oversize anche per uomo

Il foulard Oversize è anche per uomo e sono un’aggiunta versatile e lussuosa al vostro guardaroba. Una grande sciarpa quadrata, nota anche come un foulard quadrato o una stola oversize, è un accessorio di moda, ben curato, che durerà per anni.

Aggiungere questo accessorio ai tuoi abiti preferiti è facile, perché queste sciarpe quadrate oversize possono essere piegate e attorcigliate in tanti modi, dando infinite opzioni per lo styling, aggiungendo interesse e nuova vita al guardaroba.

Come indossare i foulard di seta grandi ?

i foulard ovrsize, come quello nella foto di copertina, si indossano in vari modi, per esempio intorno al collo o in una varietà di pieghe e lacci, drappeggiata sulle spalle e indossata come un elegante scialle, piegata a triangolo da indossare come una sciarpa per i fianchi o una cintura.

Le sciarpe quadrate oversize possono essere in cachemire ed in chiffon di seta, raso di seta, seta habotai o twill di seta, la seta può essere indossata tutto l’anno, per coprire le spalle in qualsiasi stagione anche sopra ad una giacca.

Per i mesi più freddi, ci sono grandi sciarpe quadrate in lana, misto lana e seta o modal e cashmere.

La mano del cashmere è morbida, setosa e vellutata, dà una sensazione calda e soffice. La parte più sottile e fine è la peluria del sottomantello ed è chiamata duvet, cioè lo strato inferiore soffice e lanoso; la parte più grossa con peli rigidi e ruvidi proviene dal mantello esterno ed è chiamata giarre.

La Cina è il primo produttore al mondo di cashmere, fanno seguito Mongolia, Afghanistan, Iran, India, Pakistan.

Uno dei paesi più importanti per la lavorazione del cashmere è l’Italia in particolare nelle zone piemontesi del biellese e della Valsesia. Qui hanno sede le più importanti aziende al mondo che lavorano questa fibra con un ciclo completo di produzione: dalla selezione del fiocco di cashmere (quello migliore si riconosce per la lunghezza delle fibre, solitamente proveniente dalla Mongolia) fino alla trasformazione in filato e quindi in tessuto.

Grazie alla purezza dei torrenti Sesia e Cervo e alle caratteristiche chimico-fisiche delle loro acque è possibile lavorare il cashmere ottenendo una morbidezza assoluta, difficilmente riproducibile altrove.

La misura grande le rende perfette da indossare sopra la camicia o al cappotto; sono una fantastica aggiunta al tuo guardaroba, dando all’outfit colore e interesse.

Il cashmere (nome inglese) o cachemire (nome francese), in italiano adattato di rado come casimiro, casimira, casimirra, è una pregiata fibra tessile formata con il pelo di Capra hircus.

Il suo nome viene dal Kashmir, regione storica attualmente divisa tra India, Pakistan e Cina, da dove la si esportò verso l’Europa sin dall’inizio del XIX secolo.

La sciarpa quadrata oversize offre molte possibilità per l’abbigliamento casual da giorno, ufficio e anche da sera. Il grande foulard quadrato può essere indossato con tutto (o quasi)!

