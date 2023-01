Reading Time: 1 minute read

Frans Hugo, 90 anni, parte ogni giovedì per consegnare i giornali nel deserto sudafricano.

Settimana dopo settimana, l’anziano redattore ha percorso 1.200 km di andata e ritorno, attraverso la regione semiarida del Karoo, nel sud del paese.

Lo fa da circa quattro decenni.

Nato Charl Francois Hugo a Città del Capo nel 1932, ma noto a tutti semplicemente come Frans, è senza dubbio l’ultimo baluardo di un’azienda morente. L’energico novantenne cura e consegna a mano tre giornali locali.

Alla guida di una vecchia vettura carica di copie dei settimanali di otto pagine e con una vecchia radio portatile a fargli compagnia, Hugo porta notizie nelle città e nei villaggi che punteggiano questo vasto e arido entroterra.

Parte all’1:30 da Calvinia, una cittadina di meno di 3.000 abitanti a circa 500 km a nord della punta più meridionale dell’Africa, e ritorna in prima serata.

Hugo ha lavorato come giornalista a Cape Town e poi in Namibia per quasi 30 anni prima di ritirarsi in questa remota regione.

L’ufficio è abbellito da una vecchia macchina da stampa Heidelberg e da macchine per il taglio della carta. Il personale utilizza computer e software dall’inizio degli anni ’90.

Tuttavia, il team di Hugo stampa circa 1.300 copie a settimana, qualcosa che secondo lui mostra un appetito eterno per le notizie della comunità. I giornali vengono venduti a 8 rand (0,47 dollari USA) e vengono lasciati nei negozi, nei minimarket e nelle case dei corrispondenti.

I lettori sono principalmente contadini, che vivono in un paesaggio remoto e semiarido.

