Il mite di aprile è favorevole alla maturazione di uno dei germogli più pregiati di questa stagione: l’asparago. Esistono tre varietà di questo ortaggio resistente al freddo: verde, bianco e viola.

Il suo gusto leggermente amaro ma delizioso è predominante in molte ricette tradizionali. Gli asparagi, così come le sue varietà selvatiche (asparagi selvatici e asparagi Ferny) sono ricchi di ferro, fosforo, vitamina A, E, C e del gruppo B. Hanno proprietà diuretiche e contengono sostanze tossiche (purine) e acido ossalico che non sono consigliato a chi soffre di disturbi renali. Più sono freschi, più sono gustosi.

Per capire se sono freschi piegate una lancia di asparagi, se si rompe non è fresca.

Gli consigliano di non farli bollire troppo e di legarli con uno spago prima di metterli in piedi in una pentola piena per metà d’acqua, in modo che le punte rimangano fuori dall’acqua e cuoceranno al vapore.

Gli asparagi sono facili da digerire se sono conditi conolio extravergine di oliva.

Questo mese puoi trovare anche…

Barbabietola

Dolci e ricche di sali minerali, le barbabietole sono molto consigliate ai soggetti nervosi e alle persone che soffrono di anemia, ma non lo sono per le persone affette da diabete. Ottimo se servito crudo con sale e olio d’oliva.

Le barbabietole crude possono essere grattugiate e aggiunte a un’insalata o come ingredienti per un succo.

Sedano rapa Foglie e gambi

di sedano rapa si impiegano allo stesso modo di quelli del sedano; la radice, invece, tonda nel sedano di Verona e oblunga nel sedano di Praga può essere servita cruda o al vapore. Contiene vitamine, ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio.

Veneto e Trentino sono due regioni italiane dove si coltiva il sedano rapa.

Rabarbaro

Solo i gambi rossi sono commestibili (le parti verdi della foglia possono essere letali!). Contiene potassio, calcio, fosforo, ferro, vitamine B2, A e C, proteine ​​e carboidrati. Il rabarbaro è una pianta lassativa, vermifuga, tonica e stomachica e va consumata con moderazione poiché può causare bruciore di stomaco e stitichezza.

Il rabarbaro è ricco di vitamina K, fondamentale per la salute del cervello e l’attività neuronale. La vitamina K svolge anche un ruolo importante nella crescita ossea e nel metabolismo.

Cicoria

Vitamine, sali minerali e principi attivi si trovano maggiormente nella selvatica piuttosto che in quella coltivata. Contiene vitamina A, C, calcio, fosforo, ferro e carboidrati. È un depuratore naturale del sangue, un efficace trattamento della dermatosi, abbassa i livelli di zucchero nel sangue ed è consigliato per le persone che soffrono di anemia.

La cicoria è un depurativo naturale del sangue, abbassa i livelli di zucchero nel sangue e per questo è consigliata alle persone che soffrono di diabete. Stimola anche il pancreas e il fegato.

Verdure

Asparagi, barbabietole, salicornia, broccoli , carciofi, catalogna, carota, cavolfiore, cavolo bianco, verza, cavoletti di , cicoria, cime di rapa, cipollotti, crauti, crescione, cime di barbabietola, fava, finocchio, indivia , lattuga, luppolo, ortica, pisello, porro, rabarbaro, radicchio rosso , rapa, ravanello, rucola, spinacio , tarassaco, valerianella, zucca.

Frutta

Arancia, limone, cedro, mela, pera; alla fine del mese fragole precoci.

