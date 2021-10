Garnier lancia una campagna di educazione sostenibile

Reading Time: 1 minute read

La collaborazione educativa di Garnier con National Geographic è stata pubblicata il 1 ° ottobre 2021. Garnier mira a dare potere a 250 milioni di persone di vivere più verdi, entro il 2025.

Il primo episodio della serie, intitolato “Può confezionare diventare verde?”È già stato rilasciato, con episodi successivi che dovrebbero essere rilasciati presto.

La partnership rientra nell’obiettivo “Solidarietà e approvvigionamento” di Garnier, uno dei quattro componenti che compongono la sua campagna “Green Beauty”.

Questi obiettivi affermano che entro il 2025 Garnier mira a utilizzare solo zero plastica vergine, potenziare 1.000 comunità in tutto il mondo, alimentare in modo sostenibile tutti i suoi ingredienti rinnovabili a base vegetale e far sì che i suoi siti industriali siano neutri al 100% dal punto di vista del carbonio.

La spinta di Garnier per una riduzione del suo impatto ambientale è supportata dal costante impegno di L’Oreal per la sostenibilità e l’imballaggio responsabile.

La collaborazione stessa, il cui contenuto è prodotto dal dipartimento Opere creative di National Geographic, copre argomenti di sostenibilità relativi alla bellezza.

[Moda / Abbigliamento – Accessori]