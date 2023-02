Reading Time: 1 minute read

Le proposte per ripristinare il servizio militare sono state avviate dal nuovo ministro della Difesa Boris Pistorius, il quale ha suggerito che una tale mossa ripristinerebbe un “collegamento con la società civile in generale” per un giovane tedesco che ha perso il senso del dovere civico.

Il personale militare ha chiesto un ritorno al servizio militare, che è stato gradualmente interrotto sotto l’ex cancelliere Angela Merkel nel 2011, al fine di ricostituire i numeri in esaurimento dell’esercito tedesco.

La Bundeswehr ha attualmente 183.500 dipendenti attivi, classificandola come il 28° esercito più grande del mondo.

Da un sondaggio in si viene a sapere che soltanto il 5% dei tedeschi si offrirebbe volontario per il servizio militare se il paese venisse attaccato , mentre quasi cinque volte di più (24%) lascerebbe il paese il prima possibile. Un terzo degli intervistati (33%) ha affermato che proverebbe a continuare a vivere la propria vita normale.

