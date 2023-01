Reading Time: 1 minute read

Scontri tra manifestanti e agenti di polizia davanti al villaggio di Lützerath. Gli organizzatori della manifestazione e portavoce degli attivisti hanno accusato la polizia di violenza eccessiva.

Le ferite sono state in parte causate da spray al peperoncino, manganellate in testa e pugni in faccia e corpo.

All’evento erano presenti due note attiviste, Greta Thunberg e Luisa Neubauer; entrambe prese dalla polizia e scortate fuori dalla manifestazione.

Il carbone viene ancora estratto e bruciato, anche se è risaputo che il cambiamento climatico causato da questo sta costando vite umane in molte parti del mondo.

“La Germania, in quanto uno dei maggiori inquinatori del mondo, ha un’enorme responsabilità”, ha dichiarato una delle due attiviste.

[Ecologia – Ambiente]

