Un gruppo di locali a Tokyo ha affermato di aver rilevato alte concentrazioni di sostanze potenzialmente dannose note come PFAS, nei campioni di sangue di alcuni abitanti della zona occidentale della capitale giapponese.

Secondo questi medici si tratterebbe di una contaminazione dell’approvvigionamento idrico locale, ma alcuni media locali sono scettici.

Tuttavia il gruppo dei medici (che ha chiesto anonimato) ha affermato che i PFAS, o sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, si trovano nella schiuma antincendio utilizzata nelle basi militari americane.

Non è chiaro se la contaminazione abbia qualche relazione con la base aerea di Yokota, un’installazione dell’aeronautica americana, situato nella zona di Tama nella parte occidentale di Tokyo, secondo quanto ha scritto TokyoNews.

Un professore associato di sanità pubblica, presso l’Università di Kyoto, ha affermato, che le concentrazioni di PFAS trovate non dovrebbero causare gravi danni alla salute.

PFAS è un termine generico per un gruppo di sostanze chimiche artificiali, come PFOS, o perfluorottano sulfonato, e PFOA, o perfluoroottanoato.

Il gruppo ha iniziato a eseguire i test a novembre 2022 per determinare la fonte della contaminazione, ed ha coinvolto 87 persone, per lo più residenti a Kokubunji e alcuni provenienti da altre città, come Kodaira, Koganei e Musashino.

I risultati provvisori hanno mostrato che 21 di loro avevano superato i livelli accettabili di PFOS nel flusso sanguigno, mentre sei dei 21 avevano livelli inaccettabili di PFOA.

Numeri risicati ? Dipende da come si leggono questo tipo di risultati in quanto la concentrazione è evidentemente alta per alcuni residenti, il che porta a pensare che l’acqua potabile ne sia la causa principale.

