I funzionari meteorologici giapponesi hanno avvertito che la massa d’aria più fredda della stagione potrebbe portare a forti nevicate che ricopriranno ampie aree del Giappone da martedì 24 Gennaio 2023.

L’agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha affermato che una massa d’aria ultra fredda scorre nel Giappone occidentale e orientale; essa potrebbe causare interruzioni al traffico a causa delle forti nevicate e delle bufere di neve.

L’agenzia ha esortato i conducenti a essere vigili in condizioni di neve, così come le persone in generale a prepararsi il prima possibile per la neve pesante e le basse temperature.

Le tubature dell’acqua potrebbero congelarsi e potrebbero esserci interruzioni di corrente, ha affermato il JMA, aggiungendo che le persone che vivono in aree in cui è prevista una forte nevicata dovrebbero rimanere in casa, se possibile, piuttosto che avventurarsi all’esterno.

Le aree che si affacciano sulla costa del Mar del Giappone, dal settentrionale a quello occidentale, dovrebbero subire forti nevicate e tempeste.

Nelle 24 ore fino a mercoledì mattina, le aree del Giappone centrale potrebbero aspettarsi fino a 100 cm di nevicate, con venti in alcune regioni che superano gli 82 km orari.

