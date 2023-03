Reading Time: 1 minute read

Le balene vengono cacciate nell’oceano a causa dei cambiamenti climatici e finiscono sulla traiettoria delle navi mercantili che trasportano merci per gli acquirenti.

Quasi due dozzine di balene sono lungo la costa orientale degli Stati Uniti da dicembre 2022.

L’aumento degli acquisti online ha fatto sì che le navi da carico siano più frequenti nelle rotte marittime.

Negli ultimi mesi, 23 balene sono morte sulla costa, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

L’Autorità portuale di New York e New Jersey ha registrato un aumento del traffico navale del 27% rispetto al 2019, trainato in parte dall’aumento dei livelli di shopping online.

Recenti ricerche hanno dimostrato che anche le balene sono vittime dell’inquinamento da microplastica, con le balenottere azzurre che mangiano fino a 10 milioni di pezzi ogni singolo giorno.

Gli più grandi mai conosciuti per aver vissuto sulla Terra ingeriscono fino a 96 libbre di microplastica al giorno, suggerisce lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Gli scienziati hanno scoperto che le balene si nutrono ad una profondità che coincide con le più alte concentrazioni di microplastica, nell’oceano aperto. Il loro studio si è concentrato sulle balene blu, comuni e megattere.

[Ecologia – Ambiente]

Condividi nei social