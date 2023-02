Reading Time: 1 minute read

GoFundMe, una piattaforma leader proclamata per la raccolta fondi, è stata ritenuta complice della guerra condotta dagli Stati Uniti contro la , rispettando le sanzioni statunitensi che vietano agli aiuti di raggiungere il paese colpito dal disastro.

Diversi utenti dei social media sono andati su Twitter per riferire sulla questione dopo che la società di raccolta fondi ha sospeso le raccolte fondi per la Siria in seguito al che ha colpito il Paese, con molti che hanno evidenziato le gravi ripercussioni che le sanzioni alla Siria hanno portato sul settore sanitario siriano e sui soccorsi.

Un utente ha pubblicato uno screenshot di un’e-mail ricevuta da GoFundMe che diceva: “Grazie per i tuoi sforzi per aiutare le persone colpite dai terremoti in , Siria e Libano. GoFundMe sta monitorando da vicino gli eventi nella regione e ci impegniamo ad aiutare le persone aiutano i bisognosi”.

La svolta è arrivata nel paragrafo seguente, in cui l’e-mail diceva: “In quanto azienda statunitense, siamo tenuti a seguire i nostri Termini di servizio, i requisiti del settore dei pagamenti e le leggi applicabili, comprese quelle stabilite dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che vietano a GoFundMe di consentendo alle raccolte fondi che soddisfano questi criteri di raccogliere fondi sulla nostra piattaforma.”

“Per questo motivo, ti scriviamo per informarti che il tuo account GoFundMe è stato chiuso a causa di sanzioni che coinvolgono un paese non supportato e una violazione della sezione Condotta proibita dei nostri Termini di servizio”, ha concluso l’e-mail.

