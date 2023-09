Reading Time: 2 minutes read

Nel Giugno del 2013 un gruppo di bikers fiorentini iniziava a creare le basi di ciò che poi, nel corso del tempo è diventato un segmento altrettanto seguito e apprezzato: il gravel bike.

La bicicletta gravel moderna si è evoluta negli anni 2000, utilizzando la delle biciclette da strada, quelle da ciclocross e le mountain bike.

Le bici gravel condividono anche molte caratteristiche da turismo, come la geometria rilassata, gli pneumatici larghi e l’ampia gamma di rapporti (dal monocorona alla tripla).

I set di gruppi gravel dedicati sono disponibili presso tre principali fornitori. Rispetto ai gruppi da strada, i gruppi gravel tendono ad avere caratteristiche dei gruppi MTB come un deragliatore posteriore con frizione, opzioni di rapporto più basse (inferiori a 1:1, più grandi pignoni e/o corone più piccole, come ad esempio una guarnitura super compatta 48/32T o 46/30T e una cassetta 11-34T) e una linea catena più ampia da lato a lato per un maggiore spazio per gli pneumatici.

Le bici gravel sono in grado di montare un’ampia gamma di pneumatici, da quelli utilizzati sulle biciclette da corsa a quelli più stretti per le mountain bike. A differenza delle bici da ciclocross, che sono progettate esclusivamente per ruote da 700c e con una larghezza massima del pneumatico di circa 33 mm (ancora più larga di un tipico pneumatico per bici da corsa di 28 mm), le bici da gravel sono progettate per adattarsi a pneumatici spesso intorno ai 40 mm ma a volte fino a 45–50 mm.

Alcune bici gravel sono dotate di ruote 650b, il cui diametro inferiore consente di montare pneumatici più larghi su un telaio configurato in modo simile. Come le mountain bike, la stragrande maggioranza delle bici gravel utilizza pneumatici tubeless , poiché sono meno soggetti a forature e pizzicature rispetto ai pneumatici con copertoncino.

Le bici Gravel di consueto sono associate al turismo, l’avventura e quindi al bikepacking, un termine che fu usato nell’articolo del maggio 1973 sulla rivista National Geographic, dove lo scrittore Dan Burden descrisse 30 ciclisti che parteciparono alla spedizione Hemistour dall’Alaska all’Argentina.

Premesso quanto sopra (ringraziamo wikipedia), introduciamo in breve il progetto che, appunto va avanti dal 2013, sino ad oggi in modo silenzioso e poco pubblicitario. Abbiamo deciso di uscire dal guscio poiché riteniamo che i tempi sono maturi per ampliare il nostro gruppo di amici, quindi chi desidera partecipare, collaborare, condividere, entri in Gravel Riders Bike Florence , Lì dentro troverà articoli, notizie, informazioni e quanto altro per chi è un riders del gravel bike.

