La polizia greca ha avviato un’indagine dopo un sospetto attacco incendiario a due auto vicino all’ambasciata italiana.

Un dispositivo esplosivo fatto in casa ha distrutto uno dei veicoli venerdì mattina presto, mentre un secondo dispositivo non è riuscito a far esplodere. Non sono stati segnalati infortuni.

Le auto erano situate vicino alla casa di Susanna Schlein, vice ambasciatore italiano, alla periferia di Atene.

Il ministero degli Esteri greco ha “fortemente condannato” l’incidente, che non è stato ancora rivendicato da nessun gruppo.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha affermato che l’attacco è stato probabilmente compiuto da persone di “origine anarchica”.

Gli attacchi incendiari di anarchici e gruppi estremisti sono comuni in Grecia e, spesso, colpiscono banche e veicoli appartenenti a ambasciate straniere.