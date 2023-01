Reading Time: 1 minute read

La Grecia ha rilevato la peste suina africana in un cinghiale nel nord del paese, secondo quanto ha dichiarato l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

La malattia, innocua per l’uomo ma altamente contagiosa tra i maiali, è stata trovata in un cinghiale morto in una foresta nella regione di Serres, al confine con la e la Macedonia del Nord, ha detto WOAH, citando un rapporto delle autorità greche.

WOAH ha affermato che il caso è stato il primo dall’inizio del 2020, quando la Grecia ha affrontato il suo primo focolaio di peste suina africana.

La peste suina africana è spesso mortale per i suini e negli ultimi anni ha interrotto la produzione e il commercio di carne a seguito di epidemie tra gli allevamenti in Asia e in .

