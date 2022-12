Reading Time: 3 minutes read

Il fabbisogno energetico futuro del mondo dipenderà sempre più dall’estrazione di minerali critici necessari per le tecnologie e le innovazioni che guideranno gli sforzi per la decarbonizzazione e l’elettrificazione. Ciò riceve slancio dall’accordo di Parigi del 2015.

Gli elementi delle terre rare, ad esempio, sono necessari nella produzione dei magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche, nonché dei componenti per pannelli solari e veicoli ibridi ed elettrici.

Uno studio della Banca mondiale pubblicato nel 2020 suggerisce che la domanda di componenti minerali per la produzione di sole batterie di accumulo di energia, come alluminio, cobalto, litio, manganese e nichel, potrebbe aumentare di oltre il 450% entro il 2050.

Tuttavia, un recente rapporto speciale dell’Autorità internazionale per l’energia 3ha identificato una serie di rischi associati all’estrazione e alla fornitura globale di minerali e metalli chiave che potrebbero rallentare il progresso verso un futuro energetico più pulito.

Molti minerali provengono da un piccolo numero di produttori che operano solo in pochi paesi. Ad esempio, nei casi di litio, cobalto e terre rare, i tre principali produttori mondiali – Cina, Stati Uniti e Myanmar – controllano più di tre quarti della produzione globale.

La Cina, invece, è di gran lunga il maggior produttore ed esportatore di terre rare ed è anche dominante nella produzione di altri minerali definiti critici. Garantire l’accesso a quelle materie prime critiche necessarie per applicazioni ad alta tecnologia, compreso lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile e affrontare la sfida del cambiamento climatico, ma anche per la produzione di elettronica di consumo, è diventata una questione ambientale ed economica urgente. È anche una questione geopolitica e strategica.

Il cambiamento globale nell’estrazione delle risorse dai combustibili fossili ai minerali critici non sta solo portando un nuovo interesse dall’industria verso l’Asia centrale: sta spostando l’importanza geopolitica della regione in modo più nitido.

Tuttavia, la Cina è un attore importante non solo nella produzione di minerali critici.

L’intenzione della Cina di occupare militarmente i paesi o di cercare influenza nella politica interna, ma di garantire l’accesso alle risorse, consentendole una maggiore influenza nel facilitare il flusso regolare delle forniture globali.

Uno dei modi principali per farlo è attraverso la sua Belt and Road Initiative (BRI) con investimenti in strade, porti e trasporti marittimi.

Un elemento importante della BRI cinese è una Via della seta polare, che è stata delineata in un libro bianco sulla politica artica nel 2018 che prevede maggiori investimenti nello sviluppo settentrionale e nelle infrastrutture artiche. Ma non è solo la Cina a guardare alle alte latitudini del mondo. Come per i quattro stati dell’Asia centrale, c’è un crescente interesse globale per le risorse dell’Artico. In particolare, l’attenzione internazionale è rivolta al potenziale della Groenlandia per la fornitura di minerali critici.

FINE PRIMA PARTE

