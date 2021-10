Gucci apre tre concept store pop-up

Reading Time: 1 minute read

Gucci ha aperto numerosi negozi pop-up sperimentali in tutta Londra, Milano e Berlino. Gli “spazi temporanei incentrati sul vicinato” cercano di offrire esperienze multidimensionali ai visitatori, con ogni negozio che riflette quello della città in cui si trova.

Ogni località offre una selezione di calzature e accessori Gucci 100 pronti da indossare, nonché la nuova collezione Lifestyle a Londra. Un caffè Gucci sarà presente anche in tutti i negozi, ognuno incoraggiando i visitatori a lavorare, incontrarsi e scambiare nello spazio fornito.

Poiché i pop-up mirano a rispecchiare la loro città natale, ognuno contiene elementi appositamente progettati per la posizione. Situato nello storico edificio Berlino-Kreuzberg, il Gucci Circolo Berlin si concentra sui legami della casa con la musica, con una cabina fotografica interattiva e una sala di ascolto a disposizione dei visitatori. La sua base londinese ruota attorno a una libreria curata completa di bibliotecari di culto londinesi.

I visitatori interessati, per i negozi di Berlino e Londra, possono iscriversi a appuntamenti privati attraverso il sito Web di Gucci. Per il negozio con sede a Milano, gli appuntamenti non sono attualmente disponibili, con il sito che afferma che i visitatori devono venire direttamente al negozio e attendere in linea a causa della forte domanda.

I recenti pop-up seguono una serie di iniziative concettuali del marchio di lusso negli ultimi mesi, incluso il suo recente tuffo nel mercato dell’usato e vintage attraverso il suo nuovo sito di e-commerce, Vault. Inoltre, il marchio di moda ha esplorato il mercato dello stile di vita, con l’uscita di una collezione fissa lanciata attraverso un pop-up insieme alla Milan Design Week.

