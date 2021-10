Gucci aumenta le vendite nel terzo trimestre

Reading Time: 1 minute read

Il marchio di moda stellare di Kering, Gucci, ha aumentato le vendite del 3,8 per cento nel terzo trimestre, mancando le aspettative degli analisti, poiché il ritmo di recupero dalla pandemia di coronavirus ha rallentato bruscamente dopo un secondo trimestre eccezionale, in particolare in Asia.

Le vendite complessive nel gruppo di lusso francese sono aumentate del 12,2 per cento su base comparabile, il che elimina l’effetto delle acquisizioni e delle fluttuazioni valutarie, un tocco sopra una previsione di consenso degli analisti per un aumento dell’11 per cento.

Il gruppo ha registrato una forte performance negli Stati Uniti e ha migliorato le vendite nell’Europa occidentale, ma ha affermato che una ripresa dei casi COVID-19 a fine luglio e agosto ha pesato sui ricavi nella regione Asia-Pacifico chiave.

È probabile che gli investitori si concentrino sulla performance di Gucci, che rappresenta oltre la metà delle vendite annuali, e ha perso vapore rispetto ad alcuni concorrenti dopo anni di crescita stellare.

Il capo delle finanze di Kering, Jean-Marc Duplaix, ha detto ai giornalisti che il gruppo si aspettava che la crescita di Gucci accelerasse nel quarto trimestre dopo che la sua nuova collezione Aria ha colpito i negozi alla fine di settembre.

